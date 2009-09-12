منصوریان "بمب" انگیزه است / پاس سیر صعودی دارد

کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیم فوتبال پاس همدان مقابل سپاهان اصفهان در هفته ششم لیگ برتر گفت: سپاهان یکی از با ریشه‌ترین تیم‌های لیگ برتری است که از یک کادرفنی متبحر با حضور امیر قلعه نویی بهره می برد. این تیم نفرات باارزشی در اختیار دارد و با سرمایه گذاری بسیار در اندیشه حضوری پرقدرت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر است.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر تیم پاس با حضور جوانی باانگیزه و جویای نام با هدایت منصوریان به میدان می رود که خود بمب انگیزه است. این مربی جوان برای مربیگری پاس از تجربه منصور پورحیدری و دانش سرادان گمالوویچ استفاده می کند. تقابل تیمهای سپاهان و پاس قطعا جذاب و تماشایی خواهد بود. هم سپاهان و هم پاس قطعا برای کسب نتیجه گام به میدان خواهند گذاشت و در این بین هر تیمی از فرصت‌هایش بهتر استفاده کند برنده از زمین خارج می شود.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در ادامه با اشاره به عملکرد تیم فوتبال این باشگاه در پنج هفته گذشته گفت: ما در 5 دیدار گذشته می توانستیم برنده از زمین خارج شویم در عین حال شکست و تساوی هم برای ما دور از ذهن نبود. این نشان می دهد پاس در تمام دیدارهای اخیر شرایطی برابر با حریفان داشته است. در این بین برخی اشتباهات فردی باعث شد نتایج را واگذار کنیم. به عقیده من حرکت تیم پاس سیرصعودی داشته و تیم هفته به هفته بهتر می شود. با این شرایط من به آینده پاس امیدوارم.

اولیایی در خصوص شکایت باشگاه استیل آذین از باشگاه پاس گفت: منتظریم تا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هرچه زودتر تشکیل جلسه دهد چرا که ماهم از باشگاه استیل آذین شکایت داریم. تیم فوتبال این باشگاه در بازی مقابل پاس همدان از وجود 2 بازیکن و یک مربی بصورت غیرقانونی بهره برده است که باید به این مورد هم رسیدگی شود. منتظریم تا کمیته انضباطی وقت رسیدگی به این پرونده را هرچه زودتر اعلام کند.