35 هزار فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی اصفهان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید کمال الدین محمدی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص عملکرد این بانک اظهار داشت: بانک ملی ایران در اصفهان تاکنون اقدامات موثری را به انجام رسانده است چنانچه در نگرش به بخش صنعت نزدیک به هفت تریلیون و 548 میلیارد و 360 میلیون ریال اعطای تسهیلات داشته است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بیان اعطای تسهیلات در بخشهای کشاورزی، مسکن، بازرگانی و کسب و کار و بخشهای خدماتی پرداخت و افزود: در بخش اعطای تسهیلات قرض الحسنه مهر رضا و... نزدیک به 438 میلیارد و 796 میلیون ریال اعطای تسهیلات داشتهایم.
سرپرست امور شعب بانک ملی استان اصفهان همچنین اعطای تسهیلات در بخش بازرگانی و کسب و کار را نیز یک تریلیون و 422 میلیارد و 626 میلیون ریال و در بخشهای خدماتی را یک تریلیون و 825 میلیارد و 683 میلیون ریال اعلام کرد.
محمدی تصریح کرد: در مجموع تمامی شعب بانک ملی در اصفهان طی سال گذشته نزدیک به 12 تریلیون و 303 میلیارد و 675 میلیون ریال اعطای تسهیلات داشتهاند.
سرپرست امور شعب بانک ملی استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: از موارد شاخص اعطای تسهیلات توسط این اداره در بخش خودروهای فرسوده بالغ بر پنج هزار و 300 فقره، اعتبارات بنگاههای زودبازده، 12 هزار و 411 فقره و تسهیلات مسکن مهر 12 هزار و 867 واحد بوده است.
به گزارش مهر محمدی در ادامه با اشاره به اینکه باید در راستای توانمندسازی سیستم اتوماسیون بانکی در سطح کشور گام برداشت، گفت: در همین راستا در سال جاری تاکنون نزدیک به سه هزار و 600 دستگاهpoz در سطح استان اصفهان نصب شده است.
وی تصریح کرد: باید در این عرصه گامهای موثری برداشت زیرا در حال حاضر نزدیک به 35 درصد سفرهای درون شهری مردم مرتبط با امور بانکی است که اگر این موضوع رفع شود بسیاری از مشکلات ترافیکی کشور نیز حل خواهد شد.
محمدی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال که در شعب اصفهان مردم چه میزان معوقه دارند، خاطرنشان کرد: اصفهان سهم بسیار ناچیزی از میزان کل معوقات کشور را دارد.
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