  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

سال گذشته؛

35 هزار فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی اصفهان پرداخت شد

35 هزار فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی اصفهان پرداخت شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست امور شعب بانک ملی استان اصفهان گفت:‌ در راستای اجرای سیاست دولت در توجه به امر ازدواج طی سال گذشته نزدیک به 35 هزار و 500 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید کمال الدین محمدی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص عملکرد این بانک اظهار داشت: بانک ملی ایران در اصفهان تاکنون اقدامات موثری را به انجام رسانده است چنانچه در نگرش به بخش صنعت نزدیک به هفت تریلیون و 548 میلیارد و 360 میلیون ریال اعطای تسهیلات داشته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بیان اعطای تسهیلات در بخش‌های کشاورزی،‌ مسکن، بازرگانی و کسب و کار و بخشهای‌ خدماتی پرداخت و افزود: ‌در بخش اعطای تسهیلات قرض الحسنه مهر رضا و... نزدیک به 438 میلیارد و 796 میلیون ریال اعطای تسهیلات داشته‌ایم.

سرپرست امور شعب بانک ملی استان اصفهان همچنین اعطای تسهیلات در بخش بازرگانی و کسب و کار را نیز یک تریلیون و 422 میلیارد و 626 میلیون ریال و در بخش‌های خدماتی را یک تریلیون و 825 میلیارد و 683 میلیون ریال اعلام کرد.

محمدی تصریح کرد: در مجموع تمامی شعب بانک ملی در اصفهان طی سال گذشته نزدیک به 12 تریلیون و 303 میلیارد و 675 میلیون ریال اعطای تسهیلات داشته‌اند.

سرپرست امور شعب بانک ملی استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: از موارد شاخص اعطای تسهیلات توسط این اداره در بخش خودروهای فرسوده بالغ بر پنج هزار و 300 فقره، ‌اعتبارات بنگاه‌های زودبازده، 12 هزار و 411 فقره و تسهیلات مسکن مهر 12 هزار و 867 واحد بوده است.

به گزارش مهر محمدی در ادامه با اشاره به اینکه باید در راستای توانمندسازی سیستم اتوماسیون بانکی در سطح کشور گام برداشت، گفت: در همین راستا در سال جاری تاکنون نزدیک به سه هزار و 600 دستگاه poz در سطح استان اصفهان نصب شده است.

وی تصریح کرد: باید در این عرصه گام‌های موثری برداشت زیرا در حال حاضر نزدیک به 35 درصد سفرهای درون شهری مردم مرتبط با امور بانکی است که اگر این موضوع رفع شود بسیاری از مشکلات ترافیکی کشور نیز حل خواهد شد.

محمدی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال که در شعب اصفهان مردم چه میزان معوقه دارند، خاطرنشان کرد: اصفهان سهم بسیار ناچیزی از میزان کل معوقات کشور را دارد.
کد مطلب 945907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها