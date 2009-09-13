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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

فضلی فیلمبرداری "رد پای خسته" را تمام کرد

فضلی فیلمبرداری "رد پای خسته" را تمام کرد

بایرام فضلی فیلمبرداری فیلم سینمایی "رد پای خسته" به کارگردانی ابراهیم سعیدی را تمام کرد.

بایرام فضلی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی" ردپای خسته" یا" شووین تی ماندو" به کارگردانی ابراهیم سعیدی را به پایان رسانده‌ام. این فیلم در کردستان عراق فیلمبرداری شده و در مرحله صدا گذاری است. همچنین فیلمبرداری فیلم سینمائی "گزارشگر" به کارگردانی آیات صالایف را که در باکو ساخته شده است را تمام کرده‌ام . شهاب حسینی" در این فیلم بازی کرده و بقیه بازیگران آذربایجانی هستند.

وی ادامه داد: مدیرفیلمبرداری فیلم سینمایی "ازما بهتران" به کارگردانی مهرداد فرید هستم که از اواخر مهر فیلمبرداری آن آغاز می‌شود و الناز شاکر دوست و رضا عطاران بازیگران اصلی آن هستند.

بایرام فضلی فیلم‌های سینمایی "همخانه"، "خواب تلخ"، "دم صبح"، "نامه‌های باد" و " انتهای زمین" را فیلمبرداری کرده است.

کد مطلب 945910

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