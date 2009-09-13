فضلی فیلمبرداری "رد پای خسته" را تمام کرد

بایرام فضلی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی" ردپای خسته" یا" شووین تی ماندو" به کارگردانی ابراهیم سعیدی را به پایان رسانده‌ام. این فیلم در کردستان عراق فیلمبرداری شده و در مرحله صدا گذاری است. همچنین فیلمبرداری فیلم سینمائی "گزارشگر" به کارگردانی آیات صالایف را که در باکو ساخته شده است را تمام کرده‌ام . شهاب حسینی" در این فیلم بازی کرده و بقیه بازیگران آذربایجانی هستند.

وی ادامه داد: مدیرفیلمبرداری فیلم سینمایی "ازما بهتران" به کارگردانی مهرداد فرید هستم که از اواخر مهر فیلمبرداری آن آغاز می‌شود و الناز شاکر دوست و رضا عطاران بازیگران اصلی آن هستند.

بایرام فضلی فیلم‌های سینمایی "همخانه"، "خواب تلخ"، "دم صبح"، "نامه‌های باد" و " انتهای زمین" را فیلمبرداری کرده است.