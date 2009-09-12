800 میلیون ریال زکات در بوشهر جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدعلاءالدین موسوی بعداز ظهر شنبه در دومین نشست شورای زکات استان بوشهر افزود: باتوجه به شروع فصل برداشت محصول خرما در استان پیش بینی می شود این میزان تا پایان امسال به پنج میلیارد ریال افزایش یابد.

موسوی با اشاره به اینکه بیشترین زکات جمع آوری شده در استان مربوط به گندم، جو و خرما است، اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که میل و رغبت مردم برای پرداخت زکات بیشتر شده اما برای رسیدن به هدف فرهنگسازی بیشتری باید در این زمینه صورت گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با تاکید بر فعال شدن ستادهای زکات در شهرستانها افزود: ستاد احیا زکات استان گامهای اولیه را برداشته و به همکاری مردم و مسئولان نیاز دارد.

دبیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر نیز گفت: طرحهایی عمرانی که از محل پرداخت زکات در استان اجرا می شود باید اولویت بندی شوند.

حجت الاسلام عباس خشنود افزود: نبود نمازخانه در مدارس یکی از مشکلاتی است که می شود از طریق زکاتی که در استان جمع آوری می شود این بخش را سر و سامان داد.