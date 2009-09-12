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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

کاسیاس دهمین سال حضور در برنابئو را جشن گرفت

کاسیاس دهمین سال حضور در برنابئو را جشن گرفت

دروازه بان اول رئال مادرید امروز 12 سپتامبر، دهمین سال حضور خود در سانتیاگو برنابئو را پشت سر می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایکر کاسیاس در مدت حضور 10 ساله خود در رئال مادرید، دو بار با این تیم قهرمان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده ، چهار بار فاتح رقابت های لالیگا بوده و سه سوپرجام فوتبال اسپانیا را برده است.

کاسیاس 473 بار با پیراهن رئال مادرید به میدان رفته و از سال 2002 تا حال فقط 5 بازی را در این تیم از دست داده است. کاسیاس 98 بار هم با لباس تیم ملی اسپانیا به میدان رفته است.

این دروازه بان در گفتگو با آ اس اظهار داشت: 10 سال باورنکردنی را با رئال مادرید پشت سر گذاشتم. در این تیم فراز و نشیب های بسیاری وجود داشته اما طی این سال ها تجارب بسیاری اندوخته ام. امیدوارم سال های آتی با کسب جام برایم همراه باشد.

قرارداد کاسیاس با رئال مادرید در سال 2017 به پایان می رسد و او در این تاریخ 36 ساله خواهد بود.

کد مطلب 945917

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