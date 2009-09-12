مخالفان دولت فرانسه خواستار استعفای وزیر کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در پی اظهارات نژادپرستانه "بریس اورتوفو" در UMP بسیاری از سیاستمداران مخالف دولت خواستار استعفای وی شدند.

همچنین اعضای حزب اتحاد برای جنبش مردمی و نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه از بریس اورتوفو حمایت کردند.

این درحالیست که بریس اورتوفو این اتهامات را تکذیب کرده و در تلاش برای تبرئه خود است.

بریس اورتوفو روز پنجم سپتامبر (14 شهریور) با مشاهده یکی از فعالان عرب تبار در مراسم حزب اتحاد برای جنبش مردمی گفته بود: "این آقا شبیه فعالان حزب ما نیست. همیشه به یکی از این عرب تبارها نیاز است اما اگر تعدادشان زیاد شود برایمان مشکل درست می شود" .