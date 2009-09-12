پیام تبریک واتیکان به مناسب عید فطر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، در پیام واتیکان آمده است: همه ما می‌دانیم که فقر قدرت تحقیرانسان و ایجاد رنجهای غیرقابل تحمل را برای وی دارد، فقر اغلب منبع انزوا، خشم و حتی انزجار و میل به انتقام است.

در ادامه این پیام آمده است: فقر می‌تواند محرک رویکردهای خشونت‌آمیز با اتکا به هر وسیله‌ای برای توجیه باشد که در آن میان می‌توان اعمال خشونت‌آمیز با دستاویز قرار دادن دین و اقدام به نام انجام عدالت الهی را متذکر شد.

این پیام توسط کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان به‌عنوان مقام ارشد واتیکان در امور بین دینی و اسقف اعظم پیر لوئیجی سلاتا نوشته شده است.

کاردنیال ژان لوئی توران یادآور شده است: به مناسبت این عید شما که پایان ماه رمضان را رقم می‌زند می‌خواهم از طریق این پیام آرزوی صلح و شادی برای شما این موضوع را برای تعمق بیشتر پیشنهاد می‌کنم: مسیحیان و مسلمانان: باهم در غلبه بر فقر."

براساس محتویات پیام واتیکان غلبه بر فقر و افراط‌گرایی باید در کنار هم صورت گیرد.

این نامه استدلال می‌کند که به همین علت است که غلبه بر پدیده افراط‌گرایی و خشونت ضرورتاً دربرگیرنده غلبه بر فقر از طریق ترویج توسعه انسانی است که از سوی پاپ پل ششم به نام تازه‌ای برای صلح تعبیر شده است.