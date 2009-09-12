  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۶

پیام تبریک واتیکان به مناسب عید فطر منتشر شد

پیام تبریک واتیکان به مناسب عید فطر منتشر شد

واتیکان روز جمعه پیام تبریکی به مناسبت پایان ماه رمضان برای مسلمانان منتشر کرد و اظهار داشت کلید مبارزه با افراط‌گرایی غلبه بر فقر است که به تعبیر واتیکان رنجهای غیرقابل تحمل ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، در پیام واتیکان آمده است: همه ما می‌دانیم که فقر قدرت تحقیرانسان و ایجاد رنجهای غیرقابل تحمل را برای وی دارد، فقر اغلب منبع انزوا، خشم و حتی انزجار و میل به انتقام است.

در ادامه این پیام آمده است: فقر می‌تواند محرک رویکردهای خشونت‌آمیز با اتکا به هر وسیله‌ای برای توجیه باشد که در آن میان می‌توان اعمال خشونت‌آمیز با دستاویز قرار دادن دین و اقدام به نام انجام عدالت الهی را متذکر شد.

این پیام توسط کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان به‌عنوان مقام ارشد واتیکان در امور بین دینی و اسقف اعظم پیر لوئیجی سلاتا نوشته شده است.

کاردنیال ژان لوئی توران یادآور شده است: به مناسبت این عید شما که پایان ماه رمضان را رقم می‌زند می‌خواهم از طریق این پیام آرزوی صلح و شادی برای شما این موضوع را برای تعمق بیشتر پیشنهاد می‌کنم: مسیحیان و مسلمانان: باهم در غلبه بر فقر."

براساس محتویات پیام واتیکان غلبه بر فقر و افراط‌گرایی باید در کنار هم صورت گیرد.

این نامه استدلال می‌کند که به همین علت است که غلبه بر پدیده افراط‌گرایی و خشونت ضرورتاً دربرگیرنده غلبه بر فقر از طریق ترویج توسعه انسانی است که از سوی پاپ پل ششم به نام تازه‌ای برای صلح تعبیر شده است.

کد مطلب 945935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار