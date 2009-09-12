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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) فرهنگ رضوی را اشاعه می بخشد

جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) فرهنگ رضوی را اشاعه می بخشد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: جشنواره نامه ای به امام رضا (ع)، رویداد ارزشمندی است که فرهنگ رضوی را بسط و گسترش می بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر شنبه در نشست با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: اطلاع رسانی مناسبی در سطح مساجد و محافل مذهبی پیرامون این جشنواره انجام گرفته است اما کافی نیست و مشارکت هر چه بیشتر صدا و سیما و سایر رسانه ها را برای آگاهی بخشی به مردم ایفا می کند .

وی خاطرنشان کرد: در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم و باید تبلیغات موثری در مدارس انجام گیرد تا دانش آموزان نامه هایشان را به جشنواره ارسال کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز به ابعاد گسترده جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) در داخل و خارج کشور اشاره کرد و گفت: این جشنواره در دولت نهم پایه ریزی شده است و تمامی استانها و 20 کشور جهان را در بر می گیرد.

محمد اسماعیل امام زاده افزود: جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) تنها رویداد بزرگی است که در دولت ردیف اعتباری اختصاصی دارد.

وی اظهار داشت: در سالروز میلاد حضرت معصومه (س) تا میلاد امام رضا (ع) که دهه کرامت نام گرفته است، فضای فرهنگی کشور به رنگ و بویی معنوی و رضوی می گیرد.

امام زاده به اهمیت جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: این رویداد علاوه بر رهاوردهای معنوی مردمی، ترویج فرهنگ نگارش نامه و نوشتن را که در عصر حاضر کم رنگ شده، اساس فعالیت خود قرار داده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران استقبال از این جشنواره را رو به رشد و مطلوب توصیف کرد و افزود: تاکنون هزاران نامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که با آغاز سال تحصیلی جدید تعداد آن افزایش خواهد یافت.

جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) مهرماه در مازندران  برگزار می شود و علاقمندان در گروههای سنی مختلف می توانند دل نوشته هایشان را تا دهم مهرماه به دبیرخانه جشنواره واقع در ساری – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ارسال کنند .

نامه های برگزیده مورد تجلیل قرار خواهد گرفت و در قالب مجموعه ای به نام نجوای دل منتشر خواهد شد.

کد مطلب 945940

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