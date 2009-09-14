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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۰

سجادپور در گفتگو با مهر:

فروش سینماها در شش ماه دوم سال قابل پیش‌بینی نیست

فروش سینماها در شش ماه دوم سال قابل پیش‌بینی نیست

دبیر هیئت اسلامی هنرمندان معتقد است سینما در شرایطی قرار دارد که پیش‌بینی آینده آن دشوار است و نمی‌توان تحلیل درست و مناسبی از آینده ارائه داد.

علیرضا سجادپور به خبرنگار مهر گفت: صرف فروش بالای یک فیلم فاکتور مناسبی برای سنجش وضعیت اقتصادی سینما نیست. اکران فیلم سینمایی "اخراجی‌ها" در نیمه اول سال با استقبال گسترده مردم و فروش بالای این فیلم همراه بود در حالی که میزان فروش دیگر فیلم‌ها تغییر چندانی نداشت.

وی افزود: بررسی و تحلیل رونق یا رکود در هر عرصه‌ای باید بدون در نظر گرفتن استثناها صورت گیرد. ارزیابی وضعیت کمی و کیفی سینما درماههای گذشته با در نظر گرفتن میزان فروش فیلم "اخراجی‌ها" منظقی نیست و معیار مناسبی برای بحث در خصوص رونق سینما در شش ماه اول سال محسوب نمی‌شود.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی" آخرین ملکه زمین" ادامه داد: فروش بالای یک فیلم دلیل بر موفقیت سینما نیست. فقط زمانی که چند اثر تولید شده موفق به جلب نظر مخاطب و فروش بالا شوند می‌توان وضعیت سینما را مثبت ارزیابی کرد.

سجادپور درباره میزان فرش سینماها در شش ماه دوم سال گفت: شرایط سینما به گونه‌ای است که تحلیل و اظهار نظر قطعی در خصوص آن بسیار دشوار است، نه می‌توان به آینده خوشبین بود و نه می‌توان پیش‌بینی صحیح و مناسب ارائه داد.

وی با اشاره به ادامه طرح اکران اذان تا اذان گفت: شب‌های پررونق سینما نشانه آرامش در اجتماع و امنیت مردم است. شروع این طرح درماه مبارک رمضان و استقبال مخاطبان از آن نشان دهنده موفقیت این طرح است و ادامه آن در دیگر مناسبت‌ها به رونق سینما کمک می‌کند.

وی ادامه داد: زمان تغییر و تحولات مدیریتی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و این امر در بخش‌های مختلف موجب رکود اقتصادی شده است. تغییر در مدیران سازمان‌های فرهنگی موجب کاهش فعالیت‌های هنری شده و در سینما با کاهش میزان تولید مواجه شده‌ایم.

این سینماگر در پایان با آرزوی روزهای پررونق برای سینمای ایران و روی کار آمدن مدیران کارآمد گفت: امیدواریم مدیران جدید افرادی کارآمد، متخصص و آشنا با دغدغه‌ها و امور سینمایی بوده و با تعامل و همکاری با اهالی سینما علاوه بر شناخت و حل مشکلات موجود، موجب رشد و شکوفایی سینمای ایران شوند.

کد مطلب 945948

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