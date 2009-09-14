علیرضا سجادپور به خبرنگار مهر گفت: صرف فروش بالای یک فیلم فاکتور مناسبی برای سنجش وضعیت اقتصادی سینما نیست. اکران فیلم سینمایی "اخراجی‌ها" در نیمه اول سال با استقبال گسترده مردم و فروش بالای این فیلم همراه بود در حالی که میزان فروش دیگر فیلم‌ها تغییر چندانی نداشت.

وی افزود: بررسی و تحلیل رونق یا رکود در هر عرصه‌ای باید بدون در نظر گرفتن استثناها صورت گیرد. ارزیابی وضعیت کمی و کیفی سینما درماههای گذشته با در نظر گرفتن میزان فروش فیلم "اخراجی‌ها" منظقی نیست و معیار مناسبی برای بحث در خصوص رونق سینما در شش ماه اول سال محسوب نمی‌شود.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی" آخرین ملکه زمین" ادامه داد: فروش بالای یک فیلم دلیل بر موفقیت سینما نیست. فقط زمانی که چند اثر تولید شده موفق به جلب نظر مخاطب و فروش بالا شوند می‌توان وضعیت سینما را مثبت ارزیابی کرد.

سجادپور درباره میزان فرش سینماها در شش ماه دوم سال گفت: شرایط سینما به گونه‌ای است که تحلیل و اظهار نظر قطعی در خصوص آن بسیار دشوار است، نه می‌توان به آینده خوشبین بود و نه می‌توان پیش‌بینی صحیح و مناسب ارائه داد.

وی با اشاره به ادامه طرح اکران اذان تا اذان گفت: شب‌های پررونق سینما نشانه آرامش در اجتماع و امنیت مردم است. شروع این طرح درماه مبارک رمضان و استقبال مخاطبان از آن نشان دهنده موفقیت این طرح است و ادامه آن در دیگر مناسبت‌ها به رونق سینما کمک می‌کند.

وی ادامه داد: زمان تغییر و تحولات مدیریتی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و این امر در بخش‌های مختلف موجب رکود اقتصادی شده است. تغییر در مدیران سازمان‌های فرهنگی موجب کاهش فعالیت‌های هنری شده و در سینما با کاهش میزان تولید مواجه شده‌ایم.

این سینماگر در پایان با آرزوی روزهای پررونق برای سینمای ایران و روی کار آمدن مدیران کارآمد گفت: امیدواریم مدیران جدید افرادی کارآمد، متخصص و آشنا با دغدغه‌ها و امور سینمایی بوده و با تعامل و همکاری با اهالی سینما علاوه بر شناخت و حل مشکلات موجود، موجب رشد و شکوفایی سینمای ایران شوند.