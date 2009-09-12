حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جذب حداکثری و دفع حداقلی نیروهای نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: فرمایشات رهبری در محورهای مختلف و در خصوص ظرفیت هایی که نظام ، اسلام و قانون اساسی برای تحمل انتقاد و دیدگاههای متفاوت دارد، قابل تامل است.

وی با بیان اینکه بیان علاقه مندی نظام به جذب حداکثری و دفع حداقلی نیروها و جریانات مختلف از سوی رهبر معظم انقلاب بیان کننده ظرفیت های نظام ، اسلام و قانون اساسی برای تحمل انتقاد و دیدگاههای مختلف در جامعه است، افزود: اما این انتقادات و دیدگاهها باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و نظام باشد.

سبحانی نیا با تاکید بر اینکه بر مبنای سخنان رهبری، نباید انتقاد و بیان دیدگاههای مختلف به معنای تقابل با نظام تلقی شود، تصریح کرد: بنای نظام بر حفظ نیروها است و نه دفع آنان ، لذا منتقدان باید تلاش کنند که خود را با قانون اساسی و نظام تطبیق دهند.

وی اضافه کرد: قطعا اختلاف نظر و دیدگاه را نمی توان فراموش کرد اما اگر در موردی اختلاف سلیقه ای وجود دارد باید از طریق قانون برای حل آن عمل کرد نه اینکه از راه مسائل فراقانونی در پی حل اختلاف نظر باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که اصل بر حفظ نیروها و سرمایه گذاری برای تربیت آنان است که شکل گیری احزاب نیز بر همین مبنا است ، اما اگر امکان جذب آنان به هر دلیلی فراهم نشد تکلیف نظام با این افراد مشخص است.

وی با بیان اینکه وجود جریانات منتقد و سلیقه های مختلف باعث رشد جامعه می شود، گفت: انتقاد سازنده و بیان دیدگاههای در چارچوب ، زنگ خطری برای مسئولان در راستای رفع ایراد و مشکلات کاری و برنامه ای شان است.

سبحانی نیا با تاکید بر اینکه تحمل منتقدان و بیان دیدگاههای سلائق مختلف در جامعه عملی است و در گذشته نیز در نظام به همین شکل عمل می شده است، یادآور شد: انتقادات در چارچوب چه از درون نظام و چه از جانب دگراندیشان قابل قبول است .

این نماینده مجلس با بیان اینکه پیگیری مطالبات سلایق و دیدگاههای مختلف راهکارهای خاص خود را دارد ، اضافه کرد: تشکیل حزب و گروههای سیاسی در چارچوب قانون برای پیگیری اهداف، انتقادات و بیان دیدگاههای مختلف در چارچوب قانون اساسی پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه انتقاد از شرایط جامعه به افراد و بیان دیدگاهها و نظرات مختلف قطعا به معنای مخالفت با نظام نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع می تواند حتی به رشد و تعالی نظام و انقلاب نیز بیانجامد البته تا زمانی که به صورت تقابل با نظام قرار نگیرد.

سبحانی نیا در پایان با تاکید بر اینکه در صورت بروز اقداماتی برای مقابله با نظام از قبیل افترا، تهمت و شایعه نظام برای خود حق دفاع قائل است، تصریح کرد: نمی شود نظام در عرصه بین المللی و داخلی هتک حرمت شود اما مسائل درخصوص افرادی که باعث چنین اقداماتی شدند پیگیری نشود. در هر حال همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند اصل بر جذب حداکثری و دفع حداقلی نیروهای نظام است.