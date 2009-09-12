احزاب برای جذب حداکثری و دفع حداقلی استراتژی طرح کنند

مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره رویکرد جذب حداکثری و دفع حداقلی جریانات سیاسی توسط نظام ، اظهار داشت: هر نکته از فرمایشات ایشان بابی از مسائل سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و مردمی را دربردارد که این بیانات کلیدی در جهت منافع ملی و منافع مردم است .

وی افزود: در این راستا باید روش ها و استراتژی هایی را به کار ببریم که بیشترین جذب و کمترین دفع را داشته باشیم لذا باید احزاب و گروه ها در جامعه به برنامه ریزی و بررسی در این خصوص بپردازند .

بهروزی ادامه داد: حاصل این اقدام احزاب و گروه ها جذب حداکثری و دفع حداقلی خواهد بود.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین در خصوص نصیحتهای مردم به مسئولان که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه اخیر تهران قرار گرفت ، گفت: بالاخره پس از انتخاباتی که برگزار شد عده ای دلگیر هستند و احتمال دارد این گروه به تبلیغاتی بپردازند لذا ما باید هوشیار باشیم و از این فرمایش رهبر معظم انقلاب ایده بگیریم به این صورت که برای افکار عمومی این موضوع را جا بیندازیم که نظام جمهوری اسلامی متعلق به مردم بوده و ولایت فقیه نیز حامی مردم است چراکه این امر خود می تواند در جذب حداکثری مفید باشد.

وی نصیحت را از وظایف مومنان دانست و تصریح کرد: مردم باید به نظارت بر اعمال قوای سه گانه و سازمانها بپردازند .

بهروزی همچنین گفت: در جریانات پس از انتخابات عده ای به تبلیغات سوء بر این مبنا پرداختند که کسی جرات ندارد حرف بزند چراکه می گیرند و می برند و می زنند اما رهبر معظم انقلاب می فرمایند که اینگونه نیست و نظام چنین روشی را ندارد .

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود فرمودند که کسانی که دلسوز نظام هستند و خصومتی با نظام ندارند در بیان نصایح آزادند ، بر این اساس مردم نباید هراسی داشته باشند چرا که فضای کنونی فضای رعب و وحشت نیست.