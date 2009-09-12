968 یتیم زنجانی صاحب حامی شدند

محمد پورجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این تعداد یتیم را 835 حامی تحت حمایت خود قرار دادند.

وی تعهد مالی خیرین را برای این تعداد ایتام را سالانه یک میلیارد و 742 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: خیرین با شرکت در این طرح کفالت معنوی ایتام تحت حمایت این نهاد را برای مدت تعین شده از سوی خود با حجم و مقدار کمک مورد نظر خود برعهده می گیرند.

پورجعفری افزود: در حال حاضر 3100 یتیم در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان یادآور شد: همچنین طی سال گذشته بیش از پنج میلیارد و 400 میلیون ریال توسط دو هزار و 900حامی برای حمایت از کودکان تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان اختصاص یافت.