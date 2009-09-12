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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

968 یتیم زنجانی صاحب حامی شدند

968 یتیم زنجانی صاحب حامی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: امسال در راستای طرح اکرام ایتام بیش از 968 یتیم تحت پوشش در این نهاد در استان زنجان صاحب حامی شدند.

محمد پورجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این تعداد یتیم را 835 حامی تحت حمایت خود قرار دادند.

وی تعهد مالی خیرین را برای این تعداد ایتام را سالانه یک میلیارد و 742 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: خیرین با شرکت در این طرح کفالت معنوی ایتام تحت حمایت این نهاد را برای مدت تعین شده از سوی خود با حجم و مقدار کمک مورد نظر خود برعهده می گیرند.

پورجعفری افزود: در حال حاضر 3100 یتیم در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان یادآور شد: همچنین طی سال گذشته بیش از پنج میلیارد و 400 میلیون ریال توسط دو هزار و 900حامی برای حمایت از کودکان تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان اختصاص یافت.

پورجعفری افزود: در استان زنجان دو هزار و 921 نفر از ایتام دارای حامی هستند.

کد مطلب 945961

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