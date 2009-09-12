کشته شدن 50 عضو طالبان در افغانستان/ بازداشت 30 شورشی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، نیروهای امنیتی افغانستان از کشته شدن 7 افسر پلیس و زخمی شدن دو نفر دیگر در ولایت قندوز در نتیجه حمله شبه نظامیان طالبان به یک ایستگاه پلیس خبر دادند.

در همین حال بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده ای در جنوب افغانستان شش غیرنظامی کشته شدند.

خبر دیگر اینکه مقامات امنیتی افغانستان از کشته شدن 5 غیرنظامی در نتیجه انفجار بمبی در شرق این کشور خبر دادند.

همچنین در درگیریها میان نیروهای امنیتی افغانستان و شبه نظامیان در ولایت فراه در غرب این کشور 50 شورشی طالبان کشته شدند.

خبر دیگر اینکه در نتیجه حمله هوایی نظامیان بین المللی در ولایت قندوز واقع در شمال افغانستان 10 شبه نظامی طالبان کشته شدند.

همچنین ارتش پاکستان امروز طی بیانیه ای اعلام کرد: طی 24 ساعت گذشته در عملیات های پاکسازی و جستجو در شمال غرب این کشور هشت شبه نظامی کشته شده و 30 نفر دیگر بازداشت شدند.