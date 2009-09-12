کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم به سرعت تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد داوود اوغلو وزیرامورخارجه ترکیه که برای دیداری رسمی در تهران به سر می برد با منوچهر متکی وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیران امور خارجه دو کشور با مثبت ارزیابی کردن روند همکاری های دو جانبه خواستار استفاده از ظرفیت های بالقوه موجود برای گسترش روابط در همه حوزه ها شدند.

برگزاری بیست و یکمین کمیسیون مشترک اقتصادی، تشکیل کمیته سیاسی دو کشور به منظور رایزنی های دوجانبه و منطقه ای، برنامه ریزی دیدارهای مقامات عالیرتبه دو کشور، تداوم و گسترش همکاری های امنیتی به منظور مبارزه با گروههای تروریستی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گسترش همکاری ها در حوزه حمل و نقل، انرژی، نیرو و سرمایه گذاری، مهمترین محورهایی بودند که مورد بحث و گفتگوی وزیران خارجه دو کشور قرار گرفت.

از دیگر محورهای مهم این دیدار برنامه ریزی به منظور افزایش حجم مبادلات با استفاده از ظرفیت های فراوانی است که دو کشور می توانند در جهت منافع ملی و گسترش همکاری ها از آنها بهره برداری نمایند.

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به ضرورت مبارزه همه جانبه با تروریسم گفت: افراط گرائی و تروریسم با هیچ فرهنگ، مذهب و ملیتی ارتباط ندارد.

وی ضمن انتقاد از یک جانبه گرائی در بحث تروریسم اظهار داشت: باید هر چه زودتر کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم تدوین گردد، البته مبارزات مشروع ملتها علیه اشغالگری خارج از شمول تروریسم می باشد.

متکی در این دیدار اقدامات تروریستی صهیونیستها به ویژه اقدامات جنایتکارانه اخیر آنها علیه مردم مسلمان فلسطین را محکوم و آن را مصداق تروریسم خواند.