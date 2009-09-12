سرانه سرمایه گذاری صنعتی در مازندران 511 میلیون ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر شنبه در جلسه کارگروه صنعت و معدن مازندران در استانداری افزود: تا 15 شهریور ماه 88 تعداد هزار و 338 پروانه بهره برداری با میزان سرمایه گذاری 13 هزار میلیون ریال و اشتغال 25 هزار و 466 نفر در بخش صنعت و معدن مازندران صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد پروانه های بهره برداری موجود صنعتی استان دو هزار و 953 فقره با 17 هزار و 813 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغالزایی 66 هزار و 686 نفر است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون چهار هزار و 873 جواز تاسیس معتبر در مازندران موجود است، تصریح کرد: جواز تاسیسهای معتبر صنعتی موجود استان زمینه اشتغالزایی 164 هزار و 154 نفر را در استان فراهم خواهد کرد و 99 هزار و 66 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت می گیرد.

هاشم پور با بیان اینکه صنایع کانی غیرفلزی و برق به ترتیب بیشترین و کمترین پروانه های بهره برداری موجود در استان را تشکیل می دهند، یادآور شد: صنایع فلزی و ماشین آلات، غذایی، شیمیایی، سلولزی و نساجی در مراتب بعدی پروانه های بهره برداری فعال استان قرار دارند.

وی با اعلام اینکه رتبه پروانه های بهره برداری صادره مازندران در سال 84، 9 بوده است، گفت: این رتبه در سال جاری 5 است و این استان هم اکنون رتبه 12 سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری صادره و رتبه هشتم اشتغال در بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه تعداد 703 فقره پروانه بهره برداری صنعتی سال 84 در استان ابطال شده است این میزان را در سال 88 تنها 14 مورد ذکر کرد و گفت: در چهار سال گذشته در مجموع هزار و 101 پروانه بهره برداری صنعتی ابطال شده است.

هاشم پور با بیان اینکه تعداد یک پروانه بهره برداری در سال 88 و دو پروانه بهره برداری در سال 84 تعلیق شده است، افزود: طی چهار سال گذشته 61 پروانه بهره برداری صنعتی تعلیق شده است.

به گفته وی، در سال 84 نیز 600 فقره پروانه بهره برداری برنجکوبی به دلیل انتقال پرونده به سازمان جهاد کشاورزی از لیست واحدهای آمار حذف شده است.

این مسئول سازمان صنایع و معادن مازندران در ادامه میزان زمین و زیربنای پروانه بهره برداری صادره صنعتی استان در سال 84 را 146 هکتار زمین و 43 هکتار زیربنا اعلام کرد و گفت: هم اکنون 95 هکتار زمین و 24 هکتار زیربنا پروانه بهره برداری صادره در مازندران موجود است.

وی یادآور شد: با مطالعه زمین اشغال شده توسط واحدهای تولیدی به بهره برداری رسیده طی سال های 84 تاکنون می توان گفت به دلیل مصوبات ریاست جمهوری در خصوص توسعه شهرک ها در استان محدودیت تهیه زمین برای سرمایه گذاران کاهش یافته است.