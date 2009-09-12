دو هزار و 300 نفر در زندانهای همدان زندانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد علی محمدی بعد از ظهر شنبه در نشست اعضای شورای اسلامی شهر همدان با مسئولان زندان مرکزی استان، اظهار داشت: شورای شهر همدان مجموعه ای است که در راستای وظایف خود عملکرد بسیار حساس و خوبی دارد.

وی افزود: استان همدان دارای 4 زندان در شهرستان های همدان، ملایر، تویسرکان و نهاوند است و یک کانون اصلاح تربیت به همراه یک مرکز بازپروری در همدان فعال هستند.

محمدی با بیان اینکه زندانیان همراه با خانواده هایشان 20 هزار نفر را در بر می گیرند، تصریح کرد: اداره کل زندانها در استان همدان، نه تنها با خود زندانیان بلکه با 20 هزار نفر مواجه است که این قشر از جامعه، بسیار آسیب پذیرند و در محرومیت کامل به سر می برند.

وی زندان را به عنوان حلقه اصلی نشان دهنده مشکلات جامعه عنوان کرد و افزود: می توان با در دست داشتن تحلیلی از زندانها و زندانیان، مشکلات جامعه را شناسایی و در رفع آن تلاش کرد.

مدیر کل زندانهای استان همدان نبود اشتغال برای زندانیان آزاد شده به دلیل دارا بودن سوء سابقه را از عمده مشکلات این قشر و مسئولان برشمرد و در ادامه یادآور شد: زندانیان با دریافت گواهینامه فنی خرفه ای و امکان ادامه تحصیل در زندان، می توانند با ارائه معرفی نامه توسط زندان در ادارات مشغول به کار شوند.

در ادامه جلسه، رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: ندامتگاه ها می توانند فرصتی باشند برای آزادسازی روح کسانی که در بند قرار دارند ضمن اینکه سرنوشت این افراد برای شورای شهر و مردم همدان مورد توجه است.

محسن صادقیان تصریح کرد: شورای اسلامی شهر همدان مبلغی به میزان یکصد میلیون ریال به ستاد دیه استان کمک کرد تا زندانیانی که به طور غیر عمد به حبس محکوم شده اند دوباره به آغوش خانواده بازگردند.