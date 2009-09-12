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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

پس از دیدارهای هفته ششم/

قطبی از تمرینات سایپا بازدید می کند/ سفر به انزلی، تبریز و همدان

قطبی از تمرینات سایپا بازدید می کند/ سفر به انزلی، تبریز و همدان

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه بازدید خود از تمرینات تیم های لیگ برتر این هفته از تمرینات چند باشگاه در تهران و شهرستانها دیدن خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام اصغرحاجیلو سرپرست تیم ملی، در ادامه بازدیدهای سرمربی تیم ملی از تمرینات و برنامه های آماده سازی تیم های باشگاهی لیگ برتر، افشین قطبی دوشنبه هفته جاری ضمن بازدید از تمرینات تیم فوتبال سایپا با محمد مایلی کهن درخصوص روند تمرینات و برنامه های آماده سازی این تیم به گفتگو خواهد پرداخت.

همچنین قراراست سرمربی تیم ملی طی هفته جاری با سفر به شهرهای انزلی ، تبریز و همدان از تمرینات تیم های ملوان ، تراکتورسازی و پاس بازدید کند.

افشین قطبی تاکنون از تمرینات تیم های استقلال ، پرسپولیس ، پیکان و استیل آذین بازدید کرده است.

کد مطلب 945996

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