قطبی از تمرینات سایپا بازدید می کند/ سفر به انزلی، تبریز و همدان

به گزارش خبرنگار مهر، بنابراعلام اصغرحاجیلو سرپرست تیم ملی، در ادامه بازدیدهای سرمربی تیم ملی از تمرینات و برنامه های آماده سازی تیم های باشگاهی لیگ برتر، افشین قطبی دوشنبه هفته جاری ضمن بازدید از تمرینات تیم فوتبال سایپا با محمد مایلی کهن درخصوص روند تمرینات و برنامه های آماده سازی این تیم به گفتگو خواهد پرداخت.

همچنین قراراست سرمربی تیم ملی طی هفته جاری با سفر به شهرهای انزلی ، تبریز و همدان از تمرینات تیم های ملوان ، تراکتورسازی و پاس بازدید کند.

افشین قطبی تاکنون از تمرینات تیم های استقلال ، پرسپولیس ، پیکان و استیل آذین بازدید کرده است.