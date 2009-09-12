18 سالن ورزشی سقف کوتاه در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره بعد از ظهر شنبه در شورای اداری تربیت بدنی مازندران افزود: احداث این تعداد سالن برای ورزشهای غیر توپی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان مازندران است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیازبرای ساخت این سالن های ورزشی توسط وزارت نفت تامین شده است، گفت: در ساخت سالن های ورزشی در شهرستان های استان حمایت مسئولان شهرستان های استان در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: اولویت در ساخت این سالنهای ورزشی برای شهرستانهایی است که مسئولان آن همکاری لازم را برای اعطای زمین داشته باشند.

پرچهره افزود: متاسفانه بعضی از شهرستانهای مازندران زمین مورد نیاز را برای ساخت این سالنها معرفی نکردند.

به گفته وی این عدم همکاری باعث رکود کاری در ساخت این سالنها شده است.

پریچهره از مسئولان مرتبط دستگاه های اجرایی شهرستان ها خواست تا در زمینه فراهم آوردن زمین مورد نیاز برای ساخت سالنهای ورزشی همکاری لازم را اعمال کنند.

وی تصریح کرد: فرمانداران، روسای تربیت بدنی، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر شهرستان های مازندران با در اختیار گذاشتن در اسرع وقت زمین مورد نیاز برای ساخت این سالنها به ورزش استان یاری رسانند.

وی گفت: در صورت عدم تامین زمین از سوی مسئولان برخی از شهرستانهای مازندران اولویت ساخت سالن به شهرستانهایی داده می شود که زمین معرفی کنند.