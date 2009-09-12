دو رئیس بانک در دماوند دستگیر شدند

سرهنگ مهدی یارندی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: رئیس یکی از شعب با استفاده از دو شگرد، 1.5 میلیارد ریال اختلاس کرده است.

وی افزود: این متهم زمانی که مردم اقدام به پرداخت قبضهای آب و برق در این بانک می کردند پولهای واریز شده را به حساب خود واریز می کرد و در اقدامی مشابه هنگامی که مشتریان برای گشایش حساب و گرفتن دسته چک به بانک مراجعه می کردند، پولهای واریزی را از حساب آنان به حساب خود انتقال می داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در دومین پرونده که مربوط به رئیس یکی دیگر از شعب بانکهای دماوند است، این فرد کار اختلاس در وجوه بانکی را از سال 86 آغاز کرده و توانسته است تاکنون بیش از چهارمیلیارد ریال اختلاس کند.

یارندی بیان داشت: این متخلف، افرادی را که وامهای کلان از شعبه وی برای خرید مسکن دریافت می کردند را با تشکیل پرونده های صوری وام مسکن به حساب خود و برادر همسرش واریز می کرد.

وی اعلام کرد: تحقیقات تکمیلی در خصوص این دو پرونده توسط کاراگاهان اداره آگاهی شهرستان دماوند ادامه دارد.