167 نفر در کرمان در حوادث رانندگی کشته و زخمی شده اند

محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته در جاده ها و معابر شهری استان کرمان 120 فقره تصادف روی داده است.

وی گفت: بر اثر این تعداد تصادف در کرمان 19 نفر کشته و 148 نفر مجروح شده اند.

وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر رانندگان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در استان از نصب دوربین های کنترل ترافیک در شهر کرمان همچنین در برخی از جاده های استان خبر داد.

سردار اسحاقی هدف از نصب این دوربین ها را کنترل نظم ترافیکی و شناسایی و برخورد متخلفان در زمینه حوادث رانندگی اعلام کرد.

وی همچنین با تاکید بر برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف گفت: طبق آمار حجم زیادی از تصادفات منجر به فوت در استان مربوط به موتورسیکلت سواران است.