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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

نیشابور نائب قهرمان مسابقات عملیاتی آتش نشانان کشور شد

نیشابور نائب قهرمان مسابقات عملیاتی آتش نشانان کشور شد

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم عملیاتی آتش نشانی نیشابور مقام دوم مسابقات عملیاتی دست دوم آتش نشانان کشور را که در تبریز برگزار شد، به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، از این مسابقات که در دو گروه و بین 44 تیم برگزار شد، تیم نیشابور در گروه خود پس از تیم کرج مقام دوم را کسب کرد و در بین دو گروه نیز توانست با مجموع امتیازات تیمی همین مقام را کسب کند.

همچنین تیمهای قم و سبزوار مقام سوم و چهارم این مسابقات را کسب کردند.

مرحله نهایی این مسابقات نیز در نیمه دوم مهرماه در تبریز با حضور 11 تیم از دسته یک و پنج تیم از مسابقات دسته دوم برگزار خواهد شد.

این مسابقات در چهار رشته دوی 100 متر با مانع، دوی امدادی آتش نشانان، مسابقات آبرسانی با موتور پمپ پرتابل با سیبل نشانه و بالا رفتن از برج با نردبان برگزار شد.

کد مطلب 946013

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