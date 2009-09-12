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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

احتمال نامزدی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه

احتمال نامزدی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه

منابع خبری روسیه از احتمال نامزد شدن "ولادیمیر پوتین" در انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع خبری روسیه از شرکت احتمالی نخست وزیر در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 با وجود قصد وی در عدم رقابت با "دیمیتری مدودف" خبر دادند.

خبرگزاریهای ایتارتاس و اینترفکس روسیه به نقل از یک مقام آگاه اعلام کردند پوتین و مدودف برای رایزنی در این مورد و تصمیم گیری برای انتخاب یک نامزد از حزب حاکم، با مقامهای حزب "روسیه واحد" مذاکره خواهند کرد.

به گفته "الکساندر رار" کارشناس مسائل سیاسی نخست وزیر روسیه در دیدار با شماری از کارشناسان روسی ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرده است قصد رقابت با رئیس جمهور کنونی روسیه را ندارد و تصمیم در مورد نامزد اصلی حزب روسیه واحد بعهده مقامهای این حزب است.

"دیمیتری مدودف" در ماه می سال گذشته بعنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شد و یک روز پس از آن پوتین را مسئول تشکیل دولت این کشور کرد.

گفتنی است در پی  پیشنهاد مدودف در نوامبر گذشته برای تمدید دوره ریاست جمهوری روسیه از چهار سال به پنج یا شش سال، بسیاری از تحلیلگران این اقدام وی را تلاشی برای بازدگرداندن پوتین به این سمت ارزیابی کردند.

 

کد مطلب 946016

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