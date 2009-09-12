مس رکورد دیدارهای خانگی بدون شکست را افزایش می دهد

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در هفته پنجم لیگ برتر رکورد 555 ساعت بدون شکست در خانه را در بازی ذوب آهن به ثبت می رسانیم.

سرمربی مس کرمان افزود: بازی با ذوب آهن از حساسیت خاص خودش برخوردار است اما هر تیمی که در کرمان بازی کند کار سختی پیش رو دارد ما برای پیروزی در این بازی انگیزه زیادی داریم زیرا نمی خواهیم روند نزولی پیش بگیریم.

وی در ادامه با اشاره به روحیه خوب تیمی در نزد بازیکنان مس کرمان گفت: مس با پیروزی مقابل ذوب آهن 10 امتیازی می شود و به بالای جدول رده بندی صعود می کند

وی افزود: بازیکنان ما ثابت کردند توانایی خوبی دارند و تیم مس از فشار روحی روانی اول فصل که توسط برخی دوستان ایجاد شده بود رها شده است.

وی از مصدومیت دنباله دار علی سامره و میثم منیعی خبر داد و گفت: متاسفانه حسینخانی نیز به علت درگذشت پدرش در این بازی با ما نخواهد بود.

مظلومی خاطرنشان کرد: ما روی ذوب آهن آنالیز کاملی داریم نقاط ضعف و قدرت تیم را شناسایی کردیم و در نظر داریم این نقاط را از کار بیندازیم.

وی گفت: مطمئن هستم اگر بازیکنان ما مثل بازی مقابل صبا کار کنند تیم ذوب آهن را با اختللاف یکی دو گل می بریم.

سرمربی مس کرمان یادآور شد: عباس محمدی هنوز آسیب دیده است اما هم اکنون تمرینات سبک خو را با تیم شروع کرده است ما در کنار این دروازه بان سامان صفا را داریم که در دو بازی گذشته نشان داده که بازیکن خوبی و دروازه بانی مطمئن است.

وی افزود: امیدواریم با حمایت هواداران تیم بتوانیم نتیجه این بازی را از آن خود کنیم و مثل همیشه با حضورهوادارن در ورزشگاه روند شکست ناپذیری مس در بازیهای خانگی را ادامه دهیم.