هزینه 850 میلیارد ریالی اعتبار خشکسالی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار بعد از ظهر شنبه در جریان جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: در سال گذشته مبلغ 850 میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی و به صورت ویژه به استان کردستان اختصاص داده و در بخش های مختلف هزینه شد.

وی ادامه داد: در حالی که ابتدا استان کردستان جزو استانهای متضرر از خشکسالی معرفی نشده بود، ولی باتوجه به اقدامات صورت گرفته این مهم عملیاتی شده و مبلغ 850 میلیارد ریال اعتبار از همین محل به استان اختصاص داده شده و در بخش های مختلف آب شرب مناطق روستایی و شهری، تعویق بازپرداخت تسهیلات کشاورزان، ایجاد تاسیسات آبرسانی و پرداخت خسارت به کشاورزان هزینه شد.

استاندار کردستان بیان داشت: باتوجه به خسارتهای وارد شده به کشاورزان استان کردستان مبلغ 230 میلیارد ریال اعتبار به بخش تعویق بازپرداخت تسهیلات اختصاص و به بانکهای عامل استان به ویژه بانک کشاورزی پرداخت شد.

نجار با اشاره به خرید تضمینی دام از دامداران استان کردستان و پرداخت یارانه جهت تامین جو، علوفه و مواد غذایی برای دام های آنان را از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته توسط اعتبارات بخش خشکسالی ذکر کرد و افزود: حدود 45 میلیارد ریال نیز به صورت بلاعوض و به عنوان خسارت به کشاورزان کردستانی پرداخت شد.

وی همچنین به اجرای پروژه های مختلف آبرسانی در مناطق شهری و روستای استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: از همین محل نیز اقدامات بسیار خوبی برای تامین شرب در استان به ویژه مناطق روستایی انجام گرفت که خوشبختانه بخش قابل توجهی از مشکلات استان نیز رفع شد.

استاندار کردستان در پایان ضمن درخواست از مدیران استان برای تعامل و همکاری هرچه بهتر برای پیگیری امور خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری هرچه بیشتر بین مدیران ادارات و سازمان های دولتی باعث می شود روند پیگیری امور تسریع پیدا کند.

در ادامه این جلسه آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی استان کردستان و نحوه هزینه آن در پروژه های مختلف عمرانی مورد بررسی اعضا قرار گرفت.