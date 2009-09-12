به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد داوود اوغلو وزیرامورخارجه جمهوری ترکیه بعدازظهر امروز شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا لاریجانی با اشاره به اشتراکات متعدد فرهنگی ، دینی ، جغرافیایی و تاریخی، روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه را دوستانه و برخوردار از عمق و دیرینه تمدنی خواند و گفت: دو کشور ایران و ترکیه از دیرباز روابط مستحکمی و برپایه دوستی و حسن همجواری با یکدیگر داشته اند و تقویت هر چه بیشتر این ارتباطات ضرورت دارد.

لاریجانی در ادامه بر آمادگی مجلس شورای اسلامی در هرگونه حمایت از گسترش مناسبات و همکاری های متقابل در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی و تجاری تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه پیشنهادات جدید هسته ای ایران به کشورهای موسوم به 1+5 ، استمرار گفتگوها را تنها راه یافتن یک راه حل مناسب برای موضوع هسته ای دانست و گفت: ایران همواره آماده همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه مسائل هسته ای بوده است.

در ادامه این دیدار همچنین احمد داوود اوغلو وزیر امورخارجه جمهوری ترکیه ، جمهوری اسلامی ایران را کشوری قدرتمند در منطقه و همسایه ای خوب و با ارزش برای کشورش دانست و با اشاره به مشترکات مختلف فیمابین دو کشور بر ضرورت گسترش هر چه بیشتر روابط بین مردم دو کشور و تعمیق مناسبات و همکاری های متقابل تاکید کرد.

وی گفت: جمهوری ترکیه عزم راسخی برای توسعه روابط خود در تمام زمینه ها ی سیاسی ، پارلمانی، فرهنگی و اقتصادی با کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران دارد و برای این مناسبات و همکاری ها، اهمیت خاصی قائل است.



وزیرامورخارجه ترکیه نقش مجالس دو کشور در تقویت این مناسبات را غیر قابل انکار و مهم ارزیابی و بر لزوم گسترش روابط پارلمانی دو کشور تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان، ارائه پیشنهادات جدید از سوی ایران را گامی مهم در جهت مذاکرات و حل و فصل مسئله هسته ای دانست و گفت: ترکیه از استمرار گفتگوهای ایران با کشورهای غربی در این ارتباط حمایت می کند.



اوغلو همچنین گفت: دستیابی به دانش و فناوری های جدید هسته ای در مقاصد صلح آمیز حق تمام کشورهای عضو ان پی تی از جمله ایران است و این حق نباید از ایران سلب شود.