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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۴۵

لاریجانی:

ایران و ترکیه می‌توانند ایفاگر نقشی سازنده در ثبات منطقه باشند

ایران و ترکیه می‌توانند ایفاگر نقشی سازنده در ثبات منطقه باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار وزیرخارجه ترکیه با تاکید بر لزوم استمرار همکاری های منطقه ای در جهت منافع ملت های دو کشور اظهار داشت: ایران و ترکیه می توانند ایفاگر نقش سازنده ای در تحولات و استقرار ثبات منطقه ای باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد داوود اوغلو وزیرامورخارجه جمهوری ترکیه بعدازظهر امروز شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا لاریجانی با اشاره به اشتراکات متعدد فرهنگی ، دینی ، جغرافیایی و تاریخی، روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه را دوستانه و برخوردار از عمق و دیرینه تمدنی خواند و گفت: دو کشور ایران و ترکیه از دیرباز روابط مستحکمی و برپایه دوستی و حسن همجواری با یکدیگر داشته اند و تقویت هر چه بیشتر این ارتباطات ضرورت دارد.

لاریجانی در ادامه بر آمادگی مجلس شورای اسلامی در هرگونه حمایت از گسترش مناسبات و همکاری های متقابل در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی و تجاری تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه پیشنهادات جدید هسته ای ایران به کشورهای موسوم به 1+5 ، استمرار گفتگوها را تنها راه یافتن یک راه حل مناسب برای موضوع هسته ای دانست و گفت: ایران همواره آماده همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه مسائل هسته ای بوده است.

در ادامه این دیدار همچنین احمد داوود اوغلو وزیر امورخارجه جمهوری ترکیه ، جمهوری اسلامی ایران را کشوری قدرتمند در منطقه و همسایه ای خوب و با ارزش برای کشورش دانست و با اشاره به مشترکات مختلف فیمابین دو کشور بر ضرورت گسترش هر چه بیشتر روابط بین مردم دو کشور و تعمیق مناسبات و همکاری های متقابل تاکید کرد.

وی گفت: جمهوری ترکیه عزم راسخی برای توسعه روابط خود در تمام زمینه ها ی سیاسی ، پارلمانی، فرهنگی و اقتصادی با کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران دارد و برای این مناسبات و همکاری ها، اهمیت خاصی قائل است.

وزیرامورخارجه ترکیه نقش مجالس دو کشور در تقویت این مناسبات را غیر قابل انکار و مهم ارزیابی و بر لزوم گسترش روابط پارلمانی دو کشور تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان، ارائه پیشنهادات جدید از سوی ایران را گامی مهم در جهت مذاکرات و حل و فصل مسئله هسته ای دانست و گفت: ترکیه از استمرار گفتگوهای ایران با کشورهای غربی در این ارتباط حمایت می کند.

اوغلو همچنین گفت: دستیابی به دانش و فناوری های جدید هسته ای در مقاصد صلح آمیز حق تمام کشورهای عضو ان پی تی از جمله ایران است و این حق نباید از ایران سلب شود.

کد مطلب 946032

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