تعداد کارکنان اخراجی شرکت اپل به 4100 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه آلمانی اشپیگل نوشت تعداد مشاغلی که مشمول برنامه تعدیل نیرو در شرکت خودروسازی اپل شده اند بیش از میزانی است که تا کنون اعلام شده است.

بر این اساس، علاوه بر 3 هزار کارمند این شرکت که تعدیل می شوند، شمار هزار و 100 نفر دیگر در بخشهای مختلف آن از کار برکنار خواهند شد. این در حالی است که دولت آلمان درباره عواقب این تصمیم مسئولان اپل و تاثیر منفی آن در اقتصاد بحران زده این کشور هشدار داده است.

در همین حال "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده است شرکتهای همکاری کننده با کنرسیوم "مانگا" از جمله اپل هیچ کمک دیگری مازاد بر 5/4 میلیارد یورو کمک مصوب دولت دریافت نخواهند کرد.

به نوشته اشپیگل، کمک میلیاردی به شرکت اپل، سبب نگرانی برلین از اعتراض کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر انگلیس، بلژیک و لهستان شده، زیرا مبلغ 5/4 میلیارد یورو بیش از میزان مورد توافق در بین کشورهای این اتحادیه برای حمایت از صنایع در حال ورشکستگی است.

