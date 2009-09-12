انگلیس درحال تربیت نیروی ضد تروریسم برای لیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس نوشت : نیروهای زبده ارتش انگلیس از شش ماه پیش سرگرم آموزش سربازان لیبیایی برای مقابله با حملات تروریستی و تکنیکهای مبارزه با تروریستها هستند.

این روزنامه در گزارشی که امروز منتشر کرد، آورده است در حال حاضر حدود 14 نفر از افسران یگان ویژه هوایی "SAS" در لیبی به سر می برند. بر این اساس این آموزشها بخشی از توافق دولتهای لیبی و انگلیس در مورد متهم پرونده لاکربی بوده است.

این در حالی است که به تازگی "گوردون براون" و دیگر دولتمردان انگلیسی بارها از تغییر در رویکرد دولت لیبی در برخورد با تروریستها و تبدیل شدن این کشور به یک همپیمان غرب در جبهه مبارزه با تروریسم سخن گفته اند.

در همین حال وزارت دفاع انگلیس با خودداری از واکنش به گزارش دیلی تلگراف، در عین حال همکاریهای نظامی بین ارتش این کشور و لیبی را تایید کرده است. منابع نظامی انگلیس در عین حال وجود هر گونه ارتباطی میان آزادی المقرحی و این همکاریها را تکذیب می کنند.

گفتنی است "جک استراو" وزیر دادگستری انگلیس آزادی المقرحی را به علت قراردادی عنوان کرد که در سال 2007 به امضا رسیده و تصمیمی بوده که توسط دولت اتخاذ شده است. به گفته وی مذاکرات برای انتقال زندانی به لیبی بخشی از قراردادهای گسترده میان دو کشور برای عادی سازی روابط بوده است.