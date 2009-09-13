مس رفسنجان با کمبود بودجه مواجه است

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: امسال به دلیل کاهش شدید بودجه تیم نتوانستیم بازیکنان مورد نظر کادر فنی را برای فصل جاری جذب کنیم.

وی عنوان کرد: بیشتر بازیکنان فصل جاری مس از بازیکنان بومی و با استعداد رفسنجانی هستند و در این فصل نه تنها بازیکن شاغل در لیگ برتر که حتی نتوانست بازیکن شاغل در لیگ دسته اول را به دلیل کاهش بودجه به خدمت بگیرد.

سرمربی مس رفسنجان با اشاره به پایان یافتن اردوی بدنسازی مس در کردان کرج افزود: در اردوی کرج کارهای تاکتیکی و تکنیکی به همراه تمرینهای بدنسازی با بازیکنان مرور شد و هم اکنون این تمرینات در رفسنجان ادامه دارد.

سرمربی مس رفسنجان تصریح کرد: در حال حاضر تیم به 60 درصد از میزان آمادگی رسیده که پیش بینی می کنیم با توجه به آغاز لیگ در اول مهرماه میزان آمادگی بازیکنان افزایش یابد.

زبردست خاطر نشان کرد: مس رفسنجان با توجه به کسب نتایج خوبی که در سالهای گذشته داشته باید از امسال نیز از حیثیت فوتبال استان کرمان و شهرستان رفسنجان دفاع کند که این موضوع در گرو تلاش تمام مسئولان و دست اندرکاران است.

