مصر و اسرائیل در آستانه توافق درباره آزادی شالیت قرار دارند

به گزارش خبرگزازی مهر به نقل از هاآرتص، رژیم صهیونیستی و مصر درباره شرایط آزادی نظامی صهیونیست در بند حماس و از سرگیری مذاکرات سازش این رژیم با فلسطینیها به توافقهای ضمنی دست یافته اند.

هاآرتص با اشاره به دیدار اخیر مقامهای اسرائیلی و مصری در چارچوب مذاکره درباره آزادی "گلعاد شالیت"، از نزدیکی مواضع دو طرف برای مبادله وی با اسرای فلسطینی خبر داد.

طبق این گزارش، این توافقات طی گفتگوهای "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر در دیدار روز یکشنبه آنها در قاهره پیگیری و نهایی خواهد شد.

در همین حال گزارشها از دیدار مذاکره کننده ارشد تل آویو درباره شالیت با وزیر اطلاعات مصر طی هفته گذشته حکایت دارد. بر این اساس"عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر پیش از این دیدار با "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و گفتگو کرده است.

گفتنی است نتانیاهو قصد دارد روز یکشنبه به منظور گفتگو با مقامهای مصر راهی قاهره شده و با مبارک رئیس جمهور این کشور دیدار کند.