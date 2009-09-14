افزایش ضریب نفوذ اقتصادی تعاونی ها در سال 88

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون در گزارشی اعلام کرده است: بنیادهای توسعه تعاونی و کارآفرینی در بخش تعاون با هدف ایجاد اشتغال و فراهم شدن موجبات تحقق اصل 43 قانون اساسی و با توجه به ظرفیتهای اصل 44 در 30 استان کشور راه اندازی شد تا از این طریق زمینه های حضور گسترده مردم در اقتصاد و تولید فراهم شود.

بر اساس این گزارش بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی به استناد ماده 140 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ضرورت مشارکت بخش غیردولتی در رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، توسعه کارآفرینی و با تاکید بر قابلیت های بخش تعاون در زمینه سازماندهی اشتغال ایجاد شده اند.

وزیر تعاون: انحراف منابع در بنیادها صفر است

محمد عباسی وزیر تعاون در همین رابطه در بیان اهداف راه اندازی بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در گفتگو با مهر، گفت: ایجاد اشتغال در استانها از طریق تعاونی ها و جلوگیری از انحراف منابع دنبال می شود.

وزیر تعاون با بیان اینکه طرح ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در کنار طرحهای اشتغالزایی دیگر دولت، به تسریع در زنجیره تولید شغل کمک می کنند، تصریح کرد: طرح ایجاد اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده و همچنین بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در دولت دهم نیز پیگیری می شود تا از این طریق فرایند اشتغالزایی در استانها تسریع شود.

وی تاکید کرد: فقط از طریق پرداخت تسهیلات به گروههای منسجم و دارای طرح روشن اشتغالزایی می توان جلوی هدر رفتن و به انحراف کشیده شدن منابع را گرفت، چون بنیادها از طریق تجمیع منابع و مشارکت داوطلبانه تعدادی از ایده پردازان و افراد غیردولتی، اساتید دانشگاه و با تجربه های اقتصادی در استانها شکل گرفته است که می تواند تقویت کننده مسیر گذشته و تکمیل کننده بعضی از موانع کسب و کار باشد.

برنامه ریزان بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی اشتغالزایی از این طریق را کمک به توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور می دانند. بنیادها باید در افق 88 شرایط ایجاد و تثبیت زیرساختهای لازم توسعه کارآفرینی در بخش تعاون را فراهم آورند تا از این طریق تکنولوژی جدید کارآفرینی و اشتغال ترویج شود. چشم انداز بنیادها در افق 88 نوید بخش تحولی بزرگ در بخش تعاون خواهد بود.

تعهدات بنیادها

ایجاد توانمندی در تعاونی ها به منظور رشد پایدار و برخورداری از توان رقابتی در کسب و کارهای مرتبط با بخش تعاون از تعهدات بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی است، ضمن اینکه با هدف بسط روح تعاون، ایجاد حس اعتماد و خودباوری در جامعه از طریق تجمیع سرمایه های اندک مردمی در جهت توسعه فرهنگ پایدار اقتصادی خواهند کوشید.

از طریق توسعه بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی، شناخت توانمندی ها و شایستگی های کارجویان، سرمایه گذاران، کارآفرینان و بخشهای مختلف تعاون در راستای اهداف تعیین شده حاصل می شود.

بنیادها با طراحی و اجرای سازمان و تشکیلات اثربخش در استانها از ظرفیتهای منطقه ای برای ایجاد و توسعه اشتغال گسترده استفاده می کنند که تامین انتظارات کلیه ذی نفعان داخل و خارج بنیاد ها نیز مدنظر است. پاسخگویی به کلیه نیازهای سازمانی و پشتیبانی کارجویان، کارآفرینان، سرمایه گذاران و واحدهای تعاونی نیز بخش دیگری از کار خواهد بود.

ماموریت بنیادها؛ ایجاد اشتغال

بنیادها با تکیه بر گسترش تعاونی ها و در راستای ماموریت بخش تعاون موجبات تحقق مفاد اصول 44 و 43 قانون اساسی را فراهم خواهند کرد. در واقع بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در استانها ماموریت دارند تا با شناخت مزیتها و فرصتهای سرمایه گذاری هر استان، با پشتوانه مردمی و دولت، در ایجاد اشتغال مولد و پایدار تلاش کنند.

بسط عدالت اجتماعی و کاهش تصدیهای دولت و تسهیم عادلانه منابع از دیگر اهداف بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی اعلام شده که در این زمینه باید ایجاد ارتباط نزدیک بین سطوح مختلف تعاونی و مدیران استانی با هدف توسعه فرهنگ تعاون در کشور را نیز به آن افزود.

چشم انداز بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی به نحوی است که در افق 88 نوید بخش آینده ای درخشان و تحولی بزرگ در بخش تعاون باشد و از این طریق مقدمات تحقق چشم انداز تعاونی ها با توجه به اصول 44 و 43 قانون اساسی فراهم شود.

برنامه ریزان بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی اشتغالزایی از این طریق را کمک به توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور می دانند. بنیادها باید در افق 88 شرایط ایجاد و تثبیت زیرساختهای لازم توسعه کارآفرینی در بخش تعاون را فراهم آورند.

750هزار کارجو ثبت نام شدند

منوچهر یزدانی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون در گفتگو با مهر تعداد کل کارجویان شناخته شده از طریق بنیادهای توسعه تعاون را 750 هزار نفر برآورد کرد و گفت: بیش از 80 درصد از کارجویان ثبت نام شده مورد پالایش قرار گرفته اند.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون اظهار داشت: تاکنون 240 هزار نفر از متقاضیان درخواست دریافت وامهای خود اشتغالی داشته اند و 50 هزار نفر نیز برای استخدام به شرکتهای مختلف معرفی شده اند.

یزدانی به ارائه مشاوره اشتغال از طریق بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در استانها خبر داد و افزود: درصد قابل توجهی از افراد تمایل دارند در بخش تعاون به فعالیت خود ادامه دهند.

13 هدف کلی بنیادها

افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و توسعه رقابت پذیری تعاونی ها، تحت پوشش قرار دادن دهک های پایین جامعه به منظور فقر زدایی، اشتغالزایی پایدار، مولد و جهت دهی کارجویان به سوی اشتغال سالم، کاهش تصدی های دولتی از طرق ممکن با واگذاری امور به تعاونی ها، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عام مردم از جمله اهداف کلی بیان شده برای بنیادها است.

از دیگر اهداف می توان به افزایش ظرفیت و توانمندی های بخش تعاون، استفاده موثراز قابلیتها در راستای استقرارعدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، توانمند سازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان، کمک به توسعه اقتصادی کشوراز طریق توسعه تعاونی ها از لحاظ کمی و کیفی و جهت دهی ایده ها و طرحهای خلاقانه و بهره گیری اثر بخش از آنها نام برد.

برنامه ریزی برای محرومیت زدائی و گسترش رفاه حال محرومان جامعه، شناخت و ایجاد فرصتهای جدید و نوآورانه اقتصادی و ایجاد ساختاری توانمند برای مدیریت کلان بخش تعاون نیز اهداف دیگر بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی اعلام شده است.