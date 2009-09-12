سوریه باید به مطالبات عراق پاسخ دهد/لزوم برخورد قاطع دمشق با تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دجله، "علی الدباغ" سخنگوی دولت نوری المالکی با بیان اینکه هنوز سخن گفتن درباره بازگشت سفیران عراق و سوریه به پایتختهای یکدیگر، پیش از آنکه عراق، جدیت و اراده سیاسی سوریه برای عملی کردن مطالباتش را نبیند، زود است.



دباغ خاطر نشان کرد پیش از آنکه امکان انجام مذاکرات درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک وجود داشته باشد؛ عراق خواهان دیدن تلاشهای جدی از سوی سوریه برای منع فعالیت تندروها در خاک این کشور است که از آن به عنوان پایگاهی برای حملات خود استفاده می کنند.



وی افزود : گزینه دادگاه بین المللی، تا زمانی که عراق، اراده آشکار سوریه برای همکاری را مشاهده نکند، مطرح است و در آن صورت عراق، این مسئله را پیگیری نخواهد کرد.



از سوی دیگر، شروان الوائلی وزیر مشاور در امنیت ملی عراق تاکید کرد سوریه باید با جدیت با مسئله پناه دادن به تروریستها و بعثی ها برخورد کند تا ما روابط حسنه خود که بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک است را حفظ کنیم.



وائلی گفت : سوریه باید به تعهدات خود در برابر عراق به عنوان تعهدات اخلاقی، بین المللی و قانونی احترام بگذارد.



بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند

این انفجارها پس از آنکه، دولت عراق، در پی اعترافات یکی از عاملان اجرای آن به اینکه دستوراتی را از سوریه برای دست زدن به چنین عملیاتی دریافت کرده بود، سوریه را به حمایت از سران حزب منحله بعث به سبب پناه دادن به آنها متهم کرد، سبب بروز تنش شدیدی در روابط دو کشور شد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق در این رابطه اظهار داشت که 90 درصد تروریستهای عرب از خاک سوریه وارد عراق شده اند.

در پی این اتهامات، ترکیه به نقش میانجیگرانه خود روی آورد و "احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه این کشور برای تنش زدایی میان بغداد و دمشق هفته گذشته به این دو کشور سفر کرد که به گفته علی الدباغ سخنگوی دولت مالکی، به علت همکاری نکردن سوریه، این میانجیگری نتیجه ای نداشت.

این در حالی است که وزیران امور خارجه عراق و سوریه روز چهارشنبه 18 شهریور در نشستی که با حضور احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار شد، با بازگشت سفرای خود و تشکیل کمیته امنیتی مشترک برای بررسی انفجارهای خونین بغداد موافقت کردند.