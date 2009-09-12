منابع گازی ترکمنستان در خدمت پروژه نابوکو قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "قربانقلی بردی محمدوف" بر حمایت ترکمنستان از خط لوله انتقالی نابوکو تاکید کرد. به گفته وی، این پروژه،با هدف انتقال منابع گازی دریای خزر به اروپا، سبب کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به منابع انرژی روسیه می شود.

بردی محدودف در ادامه اظهارات خود از آمادگی کشورش برای همکاری و حضور موثر در این پروژه با تمام منابع گازی اش خبر داد. این در حالی است که ترکمنستان پیش از این به دلیل وجود تردیدهایی درباره اجرایی شدن این پروژه، از اظهار نظر درباره آن خودداری کرده بود.

این کشور پس از روسیه، بیشترین منابع گاز طبیعی را در میان کشورهای استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی سابق در اختیار دارد.



رئیس جمهوری ترکمنستان در نشست چهارجانبه قزاقستان تاکید کرده است که مسائل دریای خزر بهتر است در ترکیب پنج گانه، یعنی با حضور ایران بررسی شود.

گفتنی است پس از واکنش مقامهای جمهوری اسلامی ایران به برگزاری نشست چهارجانبه بین "دیمیتری مدودف "، "نورسلطان نظربایف" ، "قربانقلی بردی محمدف " و "الهام علی‌اف " که روز جمعه در شهر "آکتاو" قزاقستان آغاز شد، روسای جمهوری روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان اعلام کردند که قصد بررسی مسائل مربوط به دریای خزر را بدون حضور ایران ندارند و ابراز امیدواری کردند که نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر به زودی برگزار شود.