می خواهیم برابر پرسپولیس بزرگی کنیم/ نماینده شاهین ایران هستیم

مجید کنگانی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: وقتی یک تیم به لیگ برتر صعود می کند، برای حضور موفق در تمام بازی‌ها برنامه‌ریزی می کند زیرا هیچ تیمی ضعیفی وجود ندارد و هیچ دیداری آسان نیست. با این شرایط تیم ما آماده است برابر تیم بزرگ پرسپولیس بزرگی کرده و بازی قابل قبولی را ارائه دهد.

وی ادامه داد: همه مسابقات برای ما سخت و سرنوشت ساز است اما امیدوارم با شرایط مطلوب تیم و انگیزه بالای بازیکنان، بتوانیم در این دیدار عملکرد خوبی را از خود ارائه داده و امتیازی شیرین را در ورزشگاه آزادی کسب کنیم.

مدیرعامل جدید باشگاه شاهین پارس جنوبی با بیان اینکه قطعا دو مربی با یک تیم می توانند دو نتیجه بگیرند، خاطرنشان کرد: کللی فرد زحمات زیادی برای تیم ما کشید و با آوردن تیم به لیگ برتر کار بزرگی انجام داد اما یاوری هم مربی بزرگ و باتجربه ای که می تواند از تجارب خود برای موفقیت تیم شاهین استفاده کند.

کنگانی اضافه کرد: تیم ما برای شرکت در لیگ برتر به خوبی آماده شده است اما در بازی‌های گذشته تنها در کسب پیروزی ناکام مانده است که امیدواریم با حضور یاوری این مشکل هم برطرف شده و ما بتوانیم به آنچه مستحق آن هستیم دست یابیم.

وی در ادامه تاکید کرد: در این روزها بسیاری از خبرنگاران از من این سوال را دارند که هدف شما در ادامه مسابقات آیا تنها حفظ شاهین در لیگ برتر است؟ اما من امیدوارم در بازی‌ها آینده با عملکرد خوب کادر فنی و بازیکنان تیم به میانه جدول صعود کرده و دیگر کسی چنین سوالی را به ذهن خود راه ندهد.

مدیرعامل جدید باشگاه شاهین پارس جنوبی در پایان گفت: در هر قشری نام‌هایی است که همگانی شده، در فوتبال هم هر شهری یک تیم شاهین دارد به همین دلیل ما نماینده تیم‌های شاهین در لیگ برتر هستیم و امیدواریم با بازی‌های خوب و حمایت‌هایی که از ما صورت می گیرد، نماینده خوبی برای نام شاهین در فوتبال ایران باشیم.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شاهین پارس جنوبی در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت ساعت 21 روز دوشنبه با قضاوت تورج حق‌وردی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.