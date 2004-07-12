سطح آموزش فلسفه در دانشگاه هاي ايران بي نظير است

دانشجوي فلسفه دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) كه امروز در مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان خارجي مقيم ايران مدرك دانش آموختگي خود را دريافت كرد در گفت وگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود : سطح كيفي دانشگاه هاي ايران، بسيار مطلوب است، اما چون رشته تحصيلي من فلسفه است بهتر است در زمينه فلسفه اظهار نظر كنم و همانطور كه گفتم بهترين آموزش هاي فلسفي در ايران ارائه مي شود.

علاء الدين ملكف در ادامه تصريح كرد: دانشجويان خارجي كه از طريق رايزني هاي كشورشان براي تحصيل به ايران مي آيند مشكل چنداني ندارند ولي دانشجوياني كه خود علاقه دارند براي تحصيل ايران را انتخاب كنند با مشكلات عديده اي مواجه هستند كه برخي از آنها را از آمدن به ايران منصرف مي كند.

دانشجوي آذربايجاني دانشگاه امام خميني (ره) افزود: من از آنجايي كه به ايران علاقه داشتم و ايران را در زمينه فلسفه كشوري قوي مي دانستم اين كشور را به عنوان مكان تحصيل خود انتخاب كردم، البته مشوق اصلي من در انتخاب ايران، پدر و دايي ام بودند كه از ايران آشنايي كافي داشتند.