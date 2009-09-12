انتقاد شدید محافل سیاسی عراق از اظهارات جنجال برانگیز طالبانی درباره کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی نوا، عمر الجبوری نماینده فراکسیون عربی در پارلمان عراق، اظهارات جلال طالبانی درباره استان کرکوک، را غیر قانونی توصیف کرد و گفت : اظهارات طالبانی درباره کُردی بودن کرکوک مغایر نص صریح قانون اساسی است.

وی از اظهارات طالبانی که باید نماد وحدت کشورش باشد، ابراز تاسف کرد.

جبوری گفت انگیزه های که در پس این اظهارات قرار دارد، انگیزه های انتخاباتی است و در چارچوب رقابت حزبی قرار دارد.

وی از تمام گروهها و شخصیتهای سیاسی خواست از چنین اظهارنظرهایی خودداری کنند، زیرا چنین سخنانی به نفع عراق نیست، به ویژه با توجه به اینکه کشور در شرایط دشواری به سر می برد.

رئیس جمهوری کُرد عراق در دیدار با جمعی از دانشگاهیان و شخصیتهای سیاسی در کرکوک در روز سه شنبه گذشته مدعی شده بود کرکوک، شهری کردستانی است.



خاطر نشان می شود نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه 11 مرداد پس از رایزنی با رهبران کردها در سلیمانیه، بر ضرورت تمسک و پایبندی به گزینه وحدت ملی و حل مشکلات موجود میان دولت مرکزی (بغداد) و دولت محلی منطقه کردستان (اربیل) از راههای قانونی تاکید کرد.

همزمان با تاکید رئیس جمهوری عراق بر مثبت بودن نتایج سفر نخست وزیر این کشور به منطقه کردستان، نوری المالکی نیز درباره حل قریب الوقوع اختلافات میان اربیل و بغداد ابراز امیدواری کرد.

محمود عثمان از اعضای برجسته ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نیز از احتمال گشایش در روابط دولت مرکزی بغداد و دولت خودمختار منطقه کردستان عراق و دستیابی به راههایی برای حل مسائل حل نشده خبر داد.

به گفته وی، پنج پرونده میان بغداد و اربیل وجود دارد که درباره آنها گفتگو انجام خواهد شد که شامل وجود نیروهای پیشمرگ و ارتش در مناطق مورد اختلاف، مرزهای منطقه کردستان، سیاست خارجی، مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی و مسئله نفت است.