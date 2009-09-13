دانشگاه آزاد تاکستان به واحد جامع تبدیل می شود

محسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در سالهای گذشته 82 رشته داشت که حدود 40 درصد رشته‌های آن کاردانی بود که با توجه به جایگاه این دانشگاه سعی کردیم تا در رشد کمی و کیفی این دانشگاه تلاش بیشتری صورت گیرد از این‌ رو 9 رشته جدید در این دانشگاه مصوب شد که تمامی این رشته‌ها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.



رئیس دانشگاه آزاد تاکستان اضافه کرد: همچنین راه ‌اندازی 20 رشته دیگر نیز در دست پیگیری است که باتوجه به دشواری‌ هایی که برای تاسیس رشته در دانشگاه آزاد وجود دارد امیدواریم این تعداد رشته‌ در دانشگاه آزاد تاکستان راه ‌اندازی شود.



وی با اشاره به افزایش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد تاکستان اظهار داشت: تاکنون 9 نفر هیئت علمی جذب این دانشگاه شده است و حدود 40 پرونده هیئت علمی نیز در سازمان مرکزی در حال بررسی است که در آینده نزدیک این افراد نیز به این دانشگاه ملحق می‌شوند.



جلیلوند یادآور شد: در حال حاضر باتوجه به اینکه در تابستان قرار داریم تعداد دانشجویان این دانشگاه بیش از 13 هزار نفر است که با توجه به افزایش تعداد رشته‌ها، برای ترم آینده این تعداد به بیش از 14 هزار دانشجو افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان تصریح کرد: بیشترین دانشجویان دانشگاه آزاد تاکستان از استان‌های تهران، گیلان، همدان، زنجان و شهرهای همجوار هستند.



جلیلوند با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه هم یادآور شد: حدود 27 هکتار زمین در راستای توسعه کمی دانشگاه آزاد تاکستان خریداری شده است و یک دانشکده با عنوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی احداث و به مجموع دانشکده‌های این دانشگاه اضافه می‌شود که درصورت تحقق این امر تعداد دانشکده های دانشگاه به پنج دانشکده خواهد رسید.



وی خاطرنشان کرد: قصد داریم تعداد رشته‌های دانشگاه را به 110 رشته افزایش دهیم و غیر از دو رشته دکترا که در این دانشگاه تدریس می‌شود در دو رشته دیگر نیز در این مقطع دانشجو پذیرفته خواهد شد.



جلیلوند تأکید کرد: با اجرای طرحهای توسعه و علمی در سال آینده دانشگاه آزاد تاکستان را به واحد جامع تبدیل خواهیم کرد.

در حال حاضر در منطقه 12 فقط کرج واحد جامع است.