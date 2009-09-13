47 درصد پرونده های شعب روستایی شورای حل اختلاف مختومه شد

فریدون پروینیان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: طی پنج ماهه نخست سال 88 تعداد 84 پرونده در شعب روستایی با صلح و سازش مختومه شده است.



وی افزود: 18 شعبه روستایی طی این مدت فعال بوده‌ اند که تعداد 222 فقره پرونده به این شعب وارد و 106 پرونده مختومه شد که از این تعداد 84 پرونده مصالحه، سه پرونده منجر به صدور حکم ، 12پرونده برای رسیدگی به سایر مراجع ذی ‌صلاح ارسال شد و 116 پرونده نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.



رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین یادآور شد: بیشترین موضوعات رسیدگی شده در این شعب اختلافات ملکی است زیرا در این مناطق پرونده‌ها بیشتر در اثر اختلاف بر سر زمینهای زراعی و باغات تشکیل می‌شود.



وی تصریح کرد: آمار تعداد پرونده‌های مصالحه شده نسبت به پرونده‌های صدور حکم بسیار چشمگیر است که این جای بسی خرسندی است و با اینکه پرونده‌های ملکی جزو موضوعات سنگین رسیدگی محسوب می‌شود، اعضا شورا توانسته‌اند به خوبی جریان رسیدگی را در مسیر صلح و سازش قرار دهند.

پروینیان در ادامه به کاهش ورودی پرونده‌ها به شعب روستایی اشاره کرد وگفت: از آنجا که اعضای شعب روستایی برای رسیدگی علمی و حقوقی به پرونده‌ها نیاز به آموزش داشتند، در مدت زمان مشخصی با تصمیمات گرفته شده، تعداد پرونده‌های ارجاعی به این شعب کاهش یافت تا در این مدت اعضا دوره‌های آموزشی خود را تکمیل کنند.



وی خاطرنشان کرد: با اتمام دوره‌های آموزشی آمادگی اعضا شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده ها بیشتر شده است.



معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: در این دوره‌ها عناوینی چون اصول رسیدگی مدنی و کیفری، اصول رسیدگی در دعوی ناشی از عقود و الزامات، اصول رسیدگی در دعاوی مطالبات، اصول رسیدگی کیفری در جرائم و اصول رسیدگی در امور حسبی تدریس می‌شود.

وی یادآور شد: هم اکنون 40 شعبه روستایی در بخش مرکزی شهر قزوین فعال است که 171 نفر از معتمدان روستایی در این شعب مشغول رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی هستند.