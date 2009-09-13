رویانیان: هیچگونه افزایش نرخ تاکسی در مهر ماه نخواهیم داشت

محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید پیش بینی کامل برای تامین سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی صورت گرفته است و در این رابطه کمیته مهر دستورات لازم را به تمامی استانداریهای سراسر کشور ابلاغ کرده تا اقدامات لازم برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی را انجام دهند.

این مقام دولتی با اشاره به افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: در مقایسه با مهر ماه سال گذشته ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش چشمگیری داشته و برای تامین سوخت خودروهای گاز سوز این ناوگان با شرکت نفت مذاکرات لازم صورت گرفته که شرکت نفت برای تامین سوخت لازم جایگاههای CNG اعلام آمادگی کرده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به اینکه هیچگونه افزایش نرخ تاکسی در مهر ماه قابل پذیرش نیست اظهارداشت: دستگاههای نظارتی در این رابطه فعال شده اند تا با متخلفان احتمالی برخورد کنند.