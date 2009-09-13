تراکتورسازی و هوادارانش در انتظار استقلال/ جدال آسیایی ها در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از یکشنبه شب با برگزاری هشت دیدار همزمان در شهرهای مختلف آغاز می شود که در زیر اشارهای گذار به مهمترین این دیدارها خواهد شد:

تراکتورسازی - استقلال تهران

استقلال در فصل جاری اقتدار فصل گذشته را نداشته و بیشتر به دنبال برتری با حداقل گل است. این را می شود از نتایج این تیم می فهمید که در آزادی هم به برتری با بیش از یک گل نمی اندیشد و نمی رسد. استقلال به همین اندازه در خارج از خانه هم شکننده نشان می دهد و در مصاف با دو تیم ملوان و مقاومت به دو تساوی بدون گل رسیده است.

شاگردان مرفاوی یکشنبه شب در هفته ششم لیگ برتر بازهم میهمان هستند، این بار میزبان آنها تراکتورسازی، پرطرفدارترین و پرتماشاگرترین تیم شهرستانی است که در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با خیل هوادارانش انتظار آبی پوشان را می کشد. بدون در نظر گرفتن جایگاه تراکتورسازی در جدول رده بندی، می توان شبی سخت را برای استقلال پیش بینی کرد. در شهری که به ادعای محمد نصرتی، استقلال کمترین هوادار را دارد، مرفاوی و تیمش برای کسب اولین برد خارج از خانه کاری دشوار را پیش رو خواهند داشت.

سپاهان اصفهان - پاس همدان

سپاهان به همان اندازه که در دیدارهای خانگی غیر قابل مهار و قدرتمند است، در دیدارهای خارج از خانه شکننده و ضعیف نشان می دهد. شاید اگر تمام دیدارهای سپاهان تا به امروز در خانه برگزار شده بود، امروز این تیم با اقتدار صدر جدول رده بندی را در اختیار داشت. شاگردان قلعه نویی در هفته ششم بازهم در خانه و این بار مقابل پاس همدان به میدان می آید. تمام جذابیت این بازی به رویارویی امیر قلعه نویی و علیرضا منصوریان در جامه مربیگری دو تیم سپاهان و پاس همدان است. این دو که همیشه حداقل در ظاهر روابط خوبی با هم داشته‌اند، این بار رودرروی هم می ایستند و بدون واهمه برای پیروزی تیم‌های خود تلاش می کنند.

مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

مس کرمان و ذوب آهن اصفهان، از نمایندگان ایران در فصل آتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا هستند. ذوب آهن بر خلاف مس کرمان شروعی خوب در لیگ برتر داشته و امروز یکی از صدرنشینان جدول رده بندی این مسابقات است. اما تیم پرویز مظلومی با گام‌های لرزان گام در لیگ نهم نهاد و کم کم چهره یک تیم مدعی را به خود گرفت. این تیم با دو پیروزی در هفته‌های چهارم و پنجم از قعر جدول جدا شده و امروز تیم نهم جدول رده بندی است. شاگردان مظلومی امیدوارند روند پیروزی‌های خود را در مصاف خانگی با ذوب آهن نیز تداوم بخشند و همچنان به صعود در جدول رده بندی ادامه دهند.

پرسپولیس - شاهین بوشهر

پرسپولیس در آخرین دیدار از هفته ششم لیگ برتر دوشنبه شب به دیدار شاهین بوشهر می رود. شاید به ظاهر رویارویی با تیم قعرنشین جدول رده بندی کار آسانی باشد، اما تیمی که دوشنبه شب در آزادی به دیدار پرسپولیس خواهد آمد شاهین هفته های قبل نیست. این تیم با شوک تغییر مربی به دنبال شگفتی در آزادی است که همین مسئله کار سرخپوشان را دشوار می کند. پرسپولیسی ها که به ادعای کرانچار تا پیش از دربی به صدرنشینی در جدول رده بندی می اندیشند، بدون شک نباید امتیاز چنین دیدارهای را از دست بدهند، دیدارهایی که می تواند تفاضل گل سرخپوشان را هم افزایش دهد.

برنامه دیدارهای هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه - 22/6/88

* سپاهان اصفهان - پاس همدان، ساعت 21، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و بهرام نقوی، داورچهارم: جواد شرفی

* ابومسلم مشهد - راه‌آهن شهرری، ساعت 21، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: حیدر شکور و غلام آموزگار، داورچهارم: محمدحسین اسدی

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 21، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: داود رفعتی و علی موغلی، داورچهارم: آرش خرمیان

* سایپا کرج - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 21، ورزشگاه شریعتی کرج

داور: ایرج ساعدی، کمک‌ها: رسول فروغی و محبت علی رضایی تبار، داورچهارم: هادی حاج عباسی

* استقلال اهواز - صبا قم، ساعت 21، ورزشگاه تختی اهواز

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: علیرضا کهوری و عباس انتظاری، داورچهارم: اسماعیل آمری

* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان، ساعت 21، ورزشگاه تختی انزلی

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: بابک داوری و مهدی عالیقدر، داورچهارم: محمدرضا فغانی

* استیل آذین تهران - پیکان قزوین، ساعت 21، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: کیانوش داودزاده و سجاد طوری، داورچهارم: فرشید افشار

* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، 21:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و محسن فریمانی، داورچهارم: بابک وسیله بر

دوشنبه - 23/6/88

* پرسپولیس - شاهین بوشهر، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: حسین خانبان و سعید علی‌نژادیان، داورچهارم: پیروز سیف‌اله پور

جدول رده بندی لیگ برتر