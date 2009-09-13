عوامل تصادفات در ایران: 30 درصد جاده، 52 درصد انسان و 13 درصد خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج این تحقیقات همچنین حاکی از آن است که در سال گذشته 156 هزار فقره تصادف در جاده های کشور ثبت شده که 54 هزار فقره تصادف که 30 درصد کل تصادفات را تشکیل می دهد مربوط به عوامل ناشی از مشکلات مربوط به جاده ها بوده است.

در این باره سرهنگ علیرضا اسماعیلی به خبرنگار مهر گفت: تحقیقات ما نشان می دهد که 81 هزار فقره تصادف که 52 درصد کل تصادفات جاده ای را شامل می شود ناشی از اشتباهات انسانی بوده و بیش از 20 هزار تصادف که 13 درصد کل تصادفات را تشکیل می دهد در اثر نواقص فنی خودرو رخ داده است.

رئیس پلیس راه کشور افزود: به این ترتیب عامل انسانی اصلی ترین علت تصادفات را در کشور است و پس از آن جاده و خودرو در ردیف دوم و سوم قرار دارند.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی با اشاره به اینکه از سال 1380 پلیس راهنمایی و رانندگی برای فرهنگسازی ترافیک اقدامات خودرا آغاز کرده است گفت: در این راستا آموزش دانش آموزان و تشکیل همیاران پلیس از اقدامات تاثیر گذار در ارتقاء فرهنگ ترافیک بوده است. سرهنگ اسماعیلی اظهارداشت: از سال 1385 پلیس راهنمائی و رانندگی به صورت جدی بحث فرهنگ سازی ترافیک را در رسانه ها دنبال کرد و اگر چه در این راه پلیس تنها بود اما توانست با ایجاد برنامه های مختلف آموزشی فرهنگ ترافیک را ارتقاء دهد.



کارشناسان معتقدند که وضعیت هندسی جاده ها یکی از اصلی ترین عوامل تصادفات جاده ای است و رسیدگی به این موضوع خارج از کنترل پلیس است. به عقیده آنها موضوع مدیریت سرعت خودرو در جاده های پرخطر یکی از اصلی ترین عوامل کاهش دهنده تصادفات جاده ای است و در این راستا استفاده از تجهیزات الکترونیکی می تواند به کاهش تصادفات منجر شود.

از جمله این تجهیزات می توان به نصب GPS بر روی خودروهای حمل و نقل عمومی و نصب دوربینهای کنترل سرعت در جاده ها اشاره کرد.

در این باره سرهنگ اسماعیلی به خبرنگار مهر گفت: به طوری که نصب GPS در خودروهای حمل و نقل عمومی باعث کاهش 19 درصدی تصادفات این نوع خودرو ها در جاده های کشور شد. این درحالی است که ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور 30 درصد در مقایسه با گذشته رشد داشته است.

رئیس پلیس راه کشور درباره ناکارآمدی دروبینهای ثبت سرعت در بعضی از محورها مانند جاده تهران - قم گفت: تکنولوژی این دوربینها قدیمی و مدیریت آن برعهده وزارت راه است. به صورتی که اطلاعات ثبت شده توسط این دوربینها هر هفته یک بار باید از دوربین تخلیه و در اختیار پلیس قرار گیرد. بنابراین اعمال قانون کمی کند صورت می گیرد.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی تاکید کرد: پلیس برای رفع این مشکل اقدام به استفاده از تکنولوژی جدیدی کرده که تنها چند کشوراروپایی به تازگی از آن استفاده می کنند. این سیستم در حال حاضر در محور تهران- شاهرود- مشهد نصب شده است و پلیس با استفاده از این سیستم قادر خواهد بود که به صورت آنلاین جاده را مانیتورینگ و تخلفات را ثبت کند و در اولین پاسگاه جریمه راننده متخلف به وی ارائه شود.