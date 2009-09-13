به گزارش خبرنگار مهر، این شماره ماهنامه عکاسی با معرفی بهترینهای دنیای عکاسی در سال 2009 و برندگان جایزه تیپا آغاز میشود و در دیگر بخشهای آن مطالبی چون فتوژورنالیسم، ریزهکاریهای فتوشاپ، عکسهای برجسته چگونه گرفته میشوند، کیفیت فنی عکس و فتوشاپ تخصصی عکاسی به چشم میخورد.
آشنایی با عکاسان جهان در این شماره به رایت موریس و ارائه عکسهایی از وی اختصاص دارد و حسگرهای دوربین دیجیتال، فنون تخصصی فتوشاپ برای عکاسان، فراخوان نقد عکس، عکاسی سیاه و سفید و نقد عکس فرانکو زچکین دیگر مطالب تازهترین شماره نشریه عکاسی را تشکیل میدهد.
شمارههای 82 و 83 نشریه عکاسی ویژه 15 تیر تا 15 شهریور 88 در 56 صفحه و قیمت 1600 تومان به مدیر مسئولی و سردبیری مسعود امیرلویی منتشر شده و در دسترس علاقمندان به هنر عکاسی است.
نظر شما