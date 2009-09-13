"من عاشق آدمهای پولدارم" به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که پیش از این چاپ دوم آن سال 86 منتشر شده مجموعه‌ای از 10 داستان کوتاه گلشیری است که چاپ سوم آن هم توسط نشر مروارید به بازار کتاب عرضه شده است.

"من عاشق آدمهای پولدارم" به نوعی ادامه‌ منطقی روند داستان‌نویسی سیامک گلشیری‌ است، ده داستان کوتاه که نظیر اغلب شخصیتها و صحنه‌های آن‌ را پیش از این در کارهای نویسنده‌ شاهد بوده‌ایم.

داستانهای این مجموعه را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. اول داستانهایی که صرفا به حادثه تکیه دارند (البته حادثه به معنای تعلیق داستانی نه به معنای متداول آن) و در سطح باقی می‌مانند و دوم داستانهایی که به واسطه‌ پرداخت هنرمندانه‌ درونمایه‌هایشان اسیر سطح نمی‌شوند و با لایه‌های معنایی به عمق می‌رسند.

گلشیری علاوه بر داستان نویسی در ترجمه آثار ادبی از زبان آلمانی برای بزرگسالان و کودکان نیز فعالیت داشته، از جمله برخی آثار هاینریش بل را به فارسی ترجمه کرده است.

وی تا کنون مجموعه داستانهایی چون "از عشق و مرگ"، "همسران"، "با لبان بسته" و"عنکبوت"که بسیاری از آنها نامزد دریافت جوایز مختلف ادبی بوده اند. رمانهای او عبارتند از "کابوس"،" شب طولانی"، "مهمانی تلخ" و "نفرین‌شدگان "که بسیاری از آنها نیز در فهرست کاندیداهای جوایز ادبی قرار گرفته‌اند.

