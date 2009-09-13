1200 مترمربع فرش توسط مددجویان کمیته امداد ایلام بافته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محسن علیپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هدف توسعه اشتغال پایدار در بین خانوارهای تحت حمایت این نهاد آموزش صنعت فرش دستبافت و توسعه کارگاه های قالیبافی یکی از اولویتهای اصلی این نهاد است.

وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 700 مددجوی کمیته امداد در سراسر نقاط استان ایلام در زمینه فرش دستبافت مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه این تعداد قالیباف سالانه هزار و 200 متر مربع فرش دستبافت می بافند، خاطرنشان کرد: این امر نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارهای تحت حمایت این نهاد دارد.

علیپور عنوان کرد: خودکفا کردن خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان ایلام با استفاده شغلهای پایدار و توانمند کردن خانوارها از اولویتهای مهم کمیته امداد استان است.

107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد استان هستند.