  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

هفته سوم سری آ /

پیروزی یوونتوس در زمین لاتزیو / میلان مقابل لیورنو متوقف شد

پیروزی یوونتوس در زمین لاتزیو / میلان مقابل لیورنو متوقف شد

تیم فوتبال یوونتوس شنبه شب در چارچوب هفته سوم رقابت های سری آ مقابل لاتزیو به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم یوونتوس، صدرنشین رقابت های سری آ، با دو گل کاسه رس (72) و دیوید ترزگه (90) در زمین لاتزیو پیروز شد.

میلان در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در زمین لیورنو با تساوی بدون گل متوقف شد.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:
* آتالانتا - سامپدوریا
* بولونیا - کیه وو
* فیورنتینا - کالیاری
* اینتر - پارما
* پالرمو - باری
* سیه نا - رم
* اودینزه - کاتانیا
* جنوآ - ناپولی

جدول رده بندی :
1- یوونتوس 9 امتیاز
2- سامپدوریا 6 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- جنوا 6 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- لاتزیو6 امتیاز 
-------------------------------
18- آتالانتا بدون امتیاز
20- رم بدون امتیاز

کد مطلب 946182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها