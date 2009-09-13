پیروزی یوونتوس در زمین لاتزیو / میلان مقابل لیورنو متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم یوونتوس، صدرنشین رقابت های سری آ، با دو گل کاسه رس (72) و دیوید ترزگه (90) در زمین لاتزیو پیروز شد.

میلان در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در زمین لیورنو با تساوی بدون گل متوقف شد.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* آتالانتا - سامپدوریا

* بولونیا - کیه وو

* فیورنتینا - کالیاری

* اینتر - پارما

* پالرمو - باری

* سیه نا - رم

* اودینزه - کاتانیا

* جنوآ - ناپولی

جدول رده بندی :

1- یوونتوس 9 امتیاز

2- سامپدوریا 6 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- جنوا 6 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- لاتزیو6 امتیاز

-------------------------------

18- آتالانتا بدون امتیاز

20- رم بدون امتیاز