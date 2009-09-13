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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

لیگ فوتبال فرانسه/

بوردو و لیون مقابل حریفان خود پیروز شدند

بوردو و لیون مقابل حریفان خود پیروز شدند

صدرنشینان فوتبال فرانسه شنبه شب در هفته پنجم این رقابت ها مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیم بوردو دیشب با تک گل یوآن گوفران در دقیقه 17 مقابل میهمان خود گرنوبل پیروز شد. لیون در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با تک گل میشل باستوس (72) میهمان خود لوران را با پیروزی پشت سر گذاشت.

در ادامه رقابت های شنبه شب نتایج زیر حاصل شد:
* لومان یک - مارسی 2
* لیل یک - سوشو صفر
* مون پولیه یک - لانس صفر
* نانسی صفر - تولوز صفر
* والنسین یک - بولون یک

هفته پنجم رقابت های فوتبال فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* اوسر - نیس
* رن - سنت اتین
* موناکو - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی:
1- بوردو 13 امتیاز
2- لیون 13 امتیاز
3- مون پولیه 11 امتیاز
4- مارسی 11 امتیاز
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18- سنت اتین 3 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- اوسر یک امتیاز (یک بازی کمتر)
20- گرنوبل بدون امتیاز

کد مطلب 946187

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