عضو هیئت مدیره انجمن تعزیه ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: به همراه خانم لاله تقیان مجموعه‌ای از نسخه‌های تعزیه مربوط به امام رضا (ع) که تا به حال چاپ نشده‌اند و بیشتر از منطقه اراک هستند را گردآوری و همراه با یک تحلیل برای چاپ در هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی آماده می‌کنیم.

فتحعلی‌بیگی افزود: در مجموع در ارتباط با امام رضا (ع) و انصارش غریب به 10 تا 12 مجلس تعزیه وجود دارد که البته برخی مضامین‌شان تکراری است. اکثر مضامین مجالس به آمدن برادران و اقوام امام به ایران برای دیدار ایشان و شهادت‌شان توسط خلفای وقت می‌پردازد. این مجالس نشان دهنده خفقان شدیدی است که نسبت به امام، شیعیان و انصارشان وجود داشته است.

وی درباره تداوم گردآوری نسخه‌های چاپ نشده تعزیه در مقاطع مختلف سال گفت: بیشتر تلاش در زمینه‌ گردآوری نسخه‌ها به صورت فردی انجام می‌شود و سازمانی نیست. اگر تغییر مدیریت‌ها در زمان فعالیت کانون نمایش‌های سنتی اتفاق نمی‌افتاد،‌ کانون فعالیت مؤثرتری را انجام می‌داد. هم اکنون برخی از این نسخه‌ها در قالب دفترهای تعزیه منتشر می‌شوند که امیدوارم این حرکت گسترده‌تر شود.

