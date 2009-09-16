احداث 30 کتابخانه باز در مناطق محروم ورامین

حسین قرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد تا پایان سال 1387 فقط 22 کانون بودند که در این شش ماه به 46 کانون افزایش یافتند.

وی افزود: توزیع 50 هزار جلد کتاب رایگان در چهار بخش پیشوا، جواد آباد، قرچک و ورامین و برگزاری مسابقات گوناگون از همین کتاب ها، انقلابی در کتابخوانی و از برنامه های رو به جلو این اداره در شهرستان بوده که از ابتدای تشکیل این اداره، بی سابقه بوده است.

قرایی تصریح کرد: احداث 30 کتابخانه باز در مناطق محروم شهرستان و معرفی کتابهای ارزنده به مردم در لیالی قدر، از برنامه های اداره ارشاد در شش ماه اخیر است.

این مسئول افزود: ایجاد ارتباط و تعامل کانون های فرهنگی مساجد با انجمنهای هنری شهرستان، واگذاری مجتمع های فرهنگی به موسسات و کانونهای فعال فرهنگی، تلاش برای ایجاد 9 موسسه قرآنی و اهتمام جدی جهت چاپ پنج نشریه در کانون های فرهنگی مساجد، از دیگر برنامه های ارشاد در شش ماه اول سال 1388 است.

وی ادامه داد: خرید آثار فعالان فرهنگی شهرستان و توزیع بیش از 15 میلیون ریال بن در بین فعالان فرهنگی از اقدامات قابل توجه این اداره در نیمه اول امسال است.

قرایی خاطرنشان کرد: برپایی هشت نمایشگاه طراحی، نقاشی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، تذهیب و نگارگری، برگزاری اولین جشنواره عکس خبری در شهرستان و ابداع گرامیداشت هفته خبرنگار به جای روز خبرنگار با همکاری چند اداره شهرستان برای اولین بار در کشور، از فعالیتهای دیگر اداره ارشاد ورامین در این مدت است.

وی افزود: از آنجا که هدف این اداره مسجد محوری با بهره گیری از آموزه های دینی و مذهبی است، اهدای تفاسیر گوناگون قرآنی به موسسات قرآنی و کانون های فرهنگی مساجد و اجرای طرح تلاوت نور در دستور کار بوده که در آینده هم ادامه خواهد یافت.

این مسئول فرهنگی شهرستان یادآور شد: احداث و تجهیز کامل سه کتابخانه عمومی در مساجد شهرستان نیز در طول شش ماه اول سال انجام شد.

قرایی که حدود شش ماه است سرپرستی اداره ارشاد شهرستان را بر عهده دارد، افزود: از ابتدای قبول این مسئولیت در طرح خانه به خانه با هنرمندان و اهالی فرهنگ، به بیش از 40 هنرمند فعال و پیشکسوت شهرستان سرکشی شده و از نزدیک با مشکلات و دغدغه هایشان آشنا شده و در حد بضاعت در حل مشکلاتشان، اقداماتی صورت گرفته است.

وی در پایان تاکید کرد: پیشکسوتان فرهنگ و هنر شهرستان، بازوهای مشورتی اداره ارشاد هستند و سعی می شود در تمام فعالیتهای این اداره از آنها یاری طلبیده شود.