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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

حضور به عنوان مشاور/

تیم بسکتبال نوجوانان با "ماتیچ" به لبنان اعزام می‎شود

تیم بسکتبال نوجوانان با "ماتیچ" به لبنان اعزام می‎شود

سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان به عنوان مشاور، تیم نوجوانان زیر 16 سال را در رقابت‎های قهرمانی غرب آسیا همراهی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ که پس از قهرمان کردن تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‎های جام ملت‏های آسیا به صربستان بازگشته بود هفته گذشته مجددا به ایران آمد و همکاری خود را با فدراسیون بسکتبال کشورمان از سر گرفت.

وی در آغاز حضور دوباره در ایران در جلسات تمرینی تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال حاضر می‏شود که به سرمربیگری قاسم کیانی برای شرکت در مسابقات غرب آسیا آماده می‏شود. قرار است ماتیچ به عنوان مشاور این تیم را در این رقابت‏ها همراهی کند.

مسابقات بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال غرب آسیا از 5 مهرماه در لبنان آغاز می‎شود. تیم کشورمان سوم مهرماه عازم محل برگزاری این دوره از رقابت‏ها خواهد شد.  

کد مطلب 946197

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