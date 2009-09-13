به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ که پس از قهرمان کردن تیم ملی بسکتبال ایران در رقابتهای جام ملتهای آسیا به صربستان بازگشته بود هفته گذشته مجددا به ایران آمد و همکاری خود را با فدراسیون بسکتبال کشورمان از سر گرفت.
وی در آغاز حضور دوباره در ایران در جلسات تمرینی تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال حاضر میشود که به سرمربیگری قاسم کیانی برای شرکت در مسابقات غرب آسیا آماده میشود. قرار است ماتیچ به عنوان مشاور این تیم را در این رقابتها همراهی کند.
مسابقات بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال غرب آسیا از 5 مهرماه در لبنان آغاز میشود. تیم کشورمان سوم مهرماه عازم محل برگزاری این دوره از رقابتها خواهد شد.
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