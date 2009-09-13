به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ که پس از قهرمان کردن تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‎های جام ملت‏های آسیا به صربستان بازگشته بود هفته گذشته مجددا به ایران آمد و همکاری خود را با فدراسیون بسکتبال کشورمان از سر گرفت.

وی در آغاز حضور دوباره در ایران در جلسات تمرینی تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال حاضر می‏شود که به سرمربیگری قاسم کیانی برای شرکت در مسابقات غرب آسیا آماده می‏شود. قرار است ماتیچ به عنوان مشاور این تیم را در این رقابت‏ها همراهی کند.

مسابقات بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال غرب آسیا از 5 مهرماه در لبنان آغاز می‎شود. تیم کشورمان سوم مهرماه عازم محل برگزاری این دوره از رقابت‏ها خواهد شد.