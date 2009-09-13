11سپتامبر نتیجه نظامیگری ، امپریالیسم اقتصادی و غرور آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "دالاس دارلینگ" استاد تاریخ دانشگاه نیویورک در ادامه عنوان داشت : متاسفانه حملات 11 سپتامبر 2001 یک حمله تلافی جویانه علیه نظامیگری آمریکا، امپریالیسم اقتصادی و غرور دموکراتیک شمرده نشد و بلکه از سوی دولت بوش، همیپمانان مسیحی و گروه رسانه های مذهبی به عنوان یک گام دیگر به سمت اجرای نبرد میان خیر و شر معرفی گردید.

وی در توضیح سخنان خود گفت : "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از حملات 11 سپتامبر در نشستی مشترک با کنگره گفت : "اکنون این جنگ شبیه جنگ عراق که یک دهه قبل آن را تجربه کردیم نیست. پاسخ ما با تلافی فوری تفاوت زیادی دارد. آمریکا نمی تواند انتظار داشته باشد که این فقط یک جنگ است."

دارلینگ در پاسخ به این پرسش که "آیا هم اکنون و پس از گذشت هشت سال از حادثه 11 سپتامبر هنوز هم کاخ سفید به سبک دوران بوش فکر می کند؟" گفت: خیر، مقامات آمریکا اکنون پی به اشتباهات کشورشان در هشت سل گذشته برده اند برای مثال اخیرا دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از اقدامات دولت این کشور در مورد "ارتباطات استراتژیک" واشنگتن با جهان اسلام انتقاد کرد.

مولن در مطلب خود نوشته بود که اگر آمریکا در رفتار خود در کشورهای دیگر که به عنوان یک کشور متکبر، فاقد مسئولت و توهین کننده شمرده می شود تغییر ایجاد نکند ، هیچ نوعی از روابط عمومی نمی تواند سبب به وجود آمدن اعتبار برای آمریکا شود. مولن همچنین نوشته بود که آمریکا باید نگرانی کمتری نسبت به اقدامات خود و در عوض آن، نگرانی زیادی درباره پیامهایی داشته باشد که این اقدامات مخابره می کنند. "باراک اوباما" نیز پیشتر سخنانی با همین مضمون سخنان مولن عنوان کرده وگفته بود : بسیاری آمریکا را به عنوان یک کشور متجاوز و جنگ طلب قلمداد می کنند.

این استاد دانشگاه نیویورک در ادامه به مهر گفت : درواقع بوش برای توجیه اقدامات جنگ طلبانه خود از تعالیم مذهبی و از کتاب مقدس کمک می گرفت و این طور وانمود می کرد که آمریکا برای از میان برداشتن تمامی بدیها انتخاب شده است.

پس از آن "برنت اسکوکرافت" مشاور آن سالهای امنیت ملی آمریکا در مطلبی نوشت که برنامه رئیس جمهور بوش موجب آغاز جنگ میان خیر و شر در خاورمیانه می شود. "عملیات آزادی" نام رسمی بود که برای عملیات آمریکا در افغانستان انتخاب شد اما این جنگ به جنگ خیر و شر تبدیل شد. و عملیات آزادی عراق نیز به همین صورت رقم خورد به نحوی که میلیونها نفر کشته و ناپدید شدند و این آمارها موجب خرسندی یک نفر شد کسی که عقاید خود را بر مردم سراسر جهان تحمیل می کرد، کسیکه جان انسانها را برای تحقق دیدگاه های رادیکال و طرز فکر خونخوارنه خود فدا می کرد.