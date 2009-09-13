جهان از "تسلیحات" اشباع شده است/ تهدید بقای بشریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون ضمن اشاره به هزینه نظامی جهان که به بیش از یک هزار میلیارد دلار رسیده و این رقم روزانه در حال افزایش است خواستار این شد که جهان از شر سلاح های اتمی رها گردد.



بان کی مون که خطاب به یک هزار و 700 نماینده سازمان های غیردولتی و متخصصان از 70 کشور جهان شرکت کننده در شصت و دومین نشست اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل با سازمان های غیر دولتی صحبت می کرد، گروه های جامعه مدنی را تشویق نمود علیه این بلا( سلاح های اتمی) سخن بگویند.



دبیرکل در سخنرانی افتتاحیه خود که موضوع نشست امسال آن "در راه صلح و توسعه: هم اکنون خلع سلاح" بود، گفت: در حال حاضر جهان از سلاح اشباع شده و هزینه اندکی مصرف صلح می شود.



بان کی مون گفت اسلحه بیشتری در حال تولید است و سیل آن به سوی بازارهای جهان سرازیر می شود. وی گفت این سلاح ها جوامع را بی ثبات و آتش جنگ و ترور را شعله ور می کنند.

دبیرکل سازمان ملل اظهارداشت: در حالی که خاتمه جنگ سرد نوید صلح را در جهان می داد، اما هنوز 20 هزار سلاح اتمی در سراسر جهان وجود دارد که بسیاری از آنها آماده شلیک و تهدیدی علیه بقای بشریت هستند.



بان کی مون افزود: جامعه مدنی کمک کرده تا جهان حقیقتی ژرف را بیاموزد و آن این است که قوی ترین نیرو برای تغییر و تحول قدرت مردم است. ما فرصتی طلایی برای دستیابی به جهانی عاری از سلاح های اتمی داریم. با حمایت قوی و مشارکت شما می توانیم به آن دست یابیم.